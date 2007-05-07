اسلام و مسلمانان پیام آوران گفتگو و تشریک مساعی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، علی الهاشمی مشاور امور قضایی و دینی امارات گفت: هیچ تفاوتی میان شیعه و سنی وجود ندارد، همه آنها قبله ای واحد داشته، به خدای تعالی ایمان دارند و حضرت محمد (ص) را نبی خود می دانند. از این رو مهمترین مسئله میان مسلمانان حفظ مودت، دوستی و ارزشهای دین اسلام است که باید به آنها پایبند باشند. دشمنان اسلام سعی دارند از هرگونه فعالیتهای اسلامی مسلمانان جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه دین مسلمانان مبلغان گفتگو و تفاهم بوده و اسلام پیام آور صلح و تشریک مساعی است، اظهار داشت: در راستای گفتگوی تمدنها نیاز شدیدی به ساخت جامعه از درون بوده تا به واسطه آن دیگران مورد قبول و توجه قرار گیرند. گفتگو وسیله ای است که از ایجاد فتنه ها و درگیریها جلوگیری می کند.

علی الهاشمی با بیان اینکه اهل کتاب باید ضمن رعایت و تشویق بر مسئله گفتگو دیگران را درک کرده و همدیگر را با چشم پوشی از مذهبی که دارند مانند برداران دینی خود بدانند، افزود: مسلمانان و مسیحیان و دیگر ادیان آسمانی نیز باید برای فهم و بیداری یکدیگر تلاش کرده و زمینه های تفاهم و گفتگو با دیگری را ترویج دهند. جهان اسلام و غرب باید در سایه اطلاعات و شناخت یکدیگر را درک کنند .

وی نسبت به جهانی شدن هشدار داد و گفت: اگر جهانی شدن سیطره بر دیگری و تعرض و تعدی به آنها باشد خطرناک بوده و هیچ فایده ای ندارد. اما اگر جهانی شدن به معنای اشتراک با دیگران، اعتراف به وجود دیگری و یا توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین مراعات حقوق زنان و افراد مسن باشد بسیار ثمربخش خواهد بود.

مشاور قضایی و دینی امارات با اشاره به اینکه امت اسلام امتی ثابت هستند که دارای ارکان، موازین و تعالیم دینی مشخصی اند، یاد آور شد: اسلام از قوت، توان و طمأنینه امت اسلام دفاع می کند . بنابراین باید تلاش کرد تا فعالان بسیاری تربیت کنیم. از این رو آموزش و پرورش در کشورهای اسلامی و عربی در این راستا نقش اساسی ایفا می کنند.

علی الهاشمی با تأکید بر اینکه مسلمانان دارای حقایق علمی اصیلی هستند که با یاری آنها می توان از انواع فتنه های گروهی و فعالیتهای افراطی ها جلوگیری کرد، گفت: کشورهای اسلامی و عربی باید در خدمت و حمایت از اسلام و دفاع از این دین گام بردارند و با توزیع کتب علمای مسلمان به معرفی دین اسلام و مسلمانان عالم در جهان اقدام کنند.