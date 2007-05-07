رئیس ستاد طرح های ویژه دولت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت طرح کارت هوشمند سوخت گفت: دولت تمام تلاش خود را برای راه اندازی سیستم کارت هوشمند سوخت از خرداد ماه سال‌جاری می کند.

علی اکبر محرابیان در پاسخ به این سئوال که آیا طرح با تعویق اجرا خواهد شد، گفت: تا امروز هیچ گونه خبری مبنی بر این که طرح مطابق با زمان بندی اجرا نشود ، ندارم و تمام برنامه ها برای راه اندازی طرح کارت هوشمند سوخت از خرداد ماه تدوین شده است.

وی اضافه کرد: وضعیت کنونی طرح کارت هوشمند بد نیست اما بهبود وضعیت نیازمند همکاری رسانه ها در تشویق آن دسته از مردم که کارت خود را دریافت نکرده اند، می باشد.

نماینده ویژه رئیس جمهور در اجرای تبصره 13 ، اضافه کرد: در چند روز اخیر که رسانه ها اخباری مبنی بر تعویق طرح سهمیه بندی منتشر کرده اند، توزیع کارت نیز روند کندتری به خود گرفته است.

وی همچنین درباره تعیین سهمیه بنزین روزانه یا ماهانه خودروها گفت: تا وقتی آمار مصرف بنزین و تعداد خودروها و موتورسیکلت‌ها دقیق وارد سیستم مرکز داده‌های کارت هوشمند سوخت نشود، نمی توان درباره میزان سهمیه بنزین خودروها تصمیم گرفت.

به گفته محرابیان برای توزیع بنزین آزاد نیز هنوز تصمیم گیری نشده است. نماینده ویژه رئیس جمهور در اجرای تبصره 13 ، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره لایحه واردات گازوئیل گفت : از تصمیمات مهم دولت درباره گازوئیل کاهش تاثیر اقتصادی آن است.

محرابیان تصریح کرد: این تصمیم درباره بنزین نیز با روش هایی همانند جایگزین کردن خودروهای گاز سوز، توسعه حمل و نقل عمومی ، جایگزینی و تعویض خودروهای فرسوده و پرمصرف ، ایجاد دولت الکترونیک و ... اعمال شد تا با این اقدامات به تدریج نقش بنزین در اقتصاد کاهش یابد.

وی اضافه کرد: درباره گازوئیل نیز قبل از هر اقدامی در وهله اول باید نسبت به کاهش نقش آن در اقتصاد اقدام کرد.