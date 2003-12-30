وظيفه ما شناخت و معرفت نسبت به راه شهدا است

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، در اين يادواره كه با شركت بيش از 800 نفر از دانشجويان و خانواده شهداي دانشجو روز يک شنبه برگزار شد، دكتر حائريان رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد روشن نگه داشتن چراغ يادمان شهداي دانشجو را وظيفه اي براي دانشجويان برشمرد و گفت: ياد و نام شهداي دانشجو در بين دانشجويان و محيط دانشجويي فراموش ناشدني است.

وي تنها انتظار از دانشجويان بويژه فرزندان شاهد را مسلح شدن به سلاح علم و دانش و سرافرازي و كسب افتخار در اين جبهه دانست.



در ادامه اين مراسم سردار باقرزاده مسئول كميته تفحص مفقودين ستاد فرماندهي كل قوا، فلسفه وجودي دانشگاه را خدمت به مردم دانست و گفت كه كار معنوي لازمه اش تشكل است و بدون تشكل كار معنوي پيشرفت چنداني نخواهدداشت.

باقرزاده از راه شهدا به عنوان راه عبوديت و عدم اطاعت از هواي نفس ياد كرد و تصريح کرد: وظيفه ما شناخت و معرفت نسبت به راه شهدا و ادامه دادن آن است كه در اين مسير بايد هدف آنها را بشناسيم و با گذاشتن پا جاي پاي آنها به هدفي كه آنها داشته اند برسيم.



گفتني است در اين مراسم اعضاي ستاد يادواره شهدا، مسئولين استان ، معاون سياسي امنيتي استاندار ، رؤساي دانشگاهها، مسئولين نهاد رهبري در دانشگاهها، جانشين فرماندهي سپاه منطقه و خانواده معظم شهدا شركت داشتند.



