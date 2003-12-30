به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، در اين يادواره كه با شركت بيش از 800 نفر از دانشجويان و خانواده شهداي دانشجو روز يک شنبه برگزار شد، دكتر حائريان رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد روشن نگه داشتن چراغ يادمان شهداي دانشجو را وظيفه اي براي دانشجويان برشمرد و گفت: ياد و نام شهداي دانشجو در بين دانشجويان و محيط دانشجويي فراموش ناشدني است.
وي تنها انتظار از دانشجويان بويژه فرزندان شاهد را مسلح شدن به سلاح علم و دانش و سرافرازي و كسب افتخار در اين جبهه دانست.
در ادامه اين مراسم سردار باقرزاده مسئول كميته تفحص مفقودين ستاد فرماندهي كل قوا، فلسفه وجودي دانشگاه را خدمت به مردم دانست و گفت كه كار معنوي لازمه اش تشكل است و بدون تشكل كار معنوي پيشرفت چنداني نخواهدداشت.
باقرزاده از راه شهدا به عنوان راه عبوديت و عدم اطاعت از هواي نفس ياد كرد و تصريح کرد: وظيفه ما شناخت و معرفت نسبت به راه شهدا و ادامه دادن آن است كه در اين مسير بايد هدف آنها را بشناسيم و با گذاشتن پا جاي پاي آنها به هدفي كه آنها داشته اند برسيم.
گفتني است در اين مراسم اعضاي ستاد يادواره شهدا، مسئولين استان ، معاون سياسي امنيتي استاندار ، رؤساي دانشگاهها، مسئولين نهاد رهبري در دانشگاهها، جانشين فرماندهي سپاه منطقه و خانواده معظم شهدا شركت داشتند.
رييس كميته تفحص مفقودين ستاد كل نيروهاي مسلح:
وظيفه ما شناخت و معرفت نسبت به راه شهدا است
يادواره 110 شهيد دانشجوي استان يزد با عنوان شكوه آسمانيان در مركز تربيت معلم شهيد پاك نژاد با حضور سردار باقرزاده مسئول كميته جستجوي مفقودين ستاد فرماندهي كل قوا برگزار شد.
به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، در اين يادواره كه با شركت بيش از 800 نفر از دانشجويان و خانواده شهداي دانشجو روز يک شنبه برگزار شد، دكتر حائريان رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد روشن نگه داشتن چراغ يادمان شهداي دانشجو را وظيفه اي براي دانشجويان برشمرد و گفت: ياد و نام شهداي دانشجو در بين دانشجويان و محيط دانشجويي فراموش ناشدني است.
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