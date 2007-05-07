  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۳۱

جلسه هماهنگی خانه احزاب و وزارت خارجه پیراموان اجلاس ICAPP

حسین کاشفی نماینده خانه احزاب ایران در کمیته راهبردی کنفرانس بین‌المللی احزاب سیاسی آسیایی ICAPP صبح امروز با مصطفوی قائم مقام وزیر خارجه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار در راستای انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری هشتمین نشست کمیته راهبردی ICAP که قرار است در اکتبر 2007 در تهران و با حضور بیش از 18 کشور آسیایی برگزار شود، انجام گردید.

کاشفی در خصوص این دیدار گفت: این دیدار نتایج مثبتی به همراه داشت و وزارت امور خارجه از برگزاری این کمیته در تهران استقبال کرد.

وی همچنین از تشکیل کمیته ای مشترک از مسئولین خانه احزاب و وزارت امور خارجه جهت برگزاری این کمیته خبر داد.

گفتنی است،  در این دیدار مهدی علیخانی ، رئیس کمیته روابط بین الملل خانه احزاب نیز حضور داشت.

کد مطلب 482115

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها