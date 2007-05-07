جلسه هماهنگی خانه احزاب و وزارت خارجه پیراموان اجلاس ICAPP

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار در راستای انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری هشتمین نشست کمیته راهبردی ICAP که قرار است در اکتبر 2007 در تهران و با حضور بیش از 18 کشور آسیایی برگزار شود، انجام گردید.

کاشفی در خصوص این دیدار گفت: این دیدار نتایج مثبتی به همراه داشت و وزارت امور خارجه از برگزاری این کمیته در تهران استقبال کرد.

وی همچنین از تشکیل کمیته ای مشترک از مسئولین خانه احزاب و وزارت امور خارجه جهت برگزاری این کمیته خبر داد.

گفتنی است، در این دیدار مهدی علیخانی ، رئیس کمیته روابط بین الملل خانه احزاب نیز حضور داشت.