تولید محصولات کشاورزی به مرز 100 میلیون تن خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اسکندری ساعتی پیش در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود : سیاست های غلط گذشته در استان در بخش کشاورزی باعث عدم توجه به ظرفیت های تولیدات کشاورزی شده است.

وی تصریح کرد : سیاست های غلط در این بخش سبب عدم استفاده از پتانسیل ها و مواهب جنگلی و طبیعی استان و نادیده گرفتن ظرفیت های بالقوه کشاورزی و دامپروری در مازندران شده است .

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ساخت 600 مجتمع در دست احداث کشاورزی در کشور یادآور شد : متاسفانه از این میان هیچ مجتمع کشاورزی در مازندران درحال ساخت نیست .

اسکندری خاطرنشان کرد : استان مازندران تنها 25 تا 30 درصد نیاز تولیدات مختلف محصولات کشاورزی را تامین می کند و نیازمند توجه بیشتر مسئولان استان برای افزایش این سهم در کشور است .

وی با اشاره به تخصیص 66 هزار میلیارد ریال برای بخش کشاورزی تاکید کرد : در دولت نهم تمام نقاط کشور برای توسعه لحاظ شده است و منابع باید به صورت مستقیم و عادلانه در همه کشور صرف شود.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد : با ایجاد و فعال کردن تعاونی های روستایی در مازندران انگیزه تولید کشاورزی استان افزایش خواهد یافت.

استاندار مازندران نیز در این مراسم گفت : در افق چشم انداز بیست ساله مازندران به عنوان قطب برتر اقتصادی کشاورزی کشور مطرح خواهد شد.

ابوطالب شفقت افزود : دست یابی به مراحل ساختاری، تنوع تولید؛ بازار صادرات و صنایع تبدیلی از عوامل موثر در اقتصاد کشاورزی و دست یابی به افق چشم انداز بیست ساله استان است .

وی یاد آور شد : با یک استراتژی جامع و دقیق با تحول در تولیدات محصولات کشاورزی و ایجاد تعاونی های کشاورزی در مازندران ساختار کشاورزی استان توسعه خواهد یافت.

در پایان این مراسم از زحمات نصر الله خادم در طول دوره مدیریت یک ساله در سازمان جهاد کشاورزی مازندران تقدیر و مهندس تورنگ به عنوان رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی مازندران معرفی شد.