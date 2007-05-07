ساماندهی 60 هزار اتومبیل کرایه و آژانس تا پایان امسال / جریمه خودروهای مسافربر فاقد مجوز از سال 87

به گزارش خبرنگار مهر ، جواد صادقی مجد امروز در جمع خبرنگاران این امر را در ادامه ساماندهی مسافربرهای شخصی دانست و گفت: تا 12 اردیبهشت امسال، 21 هزار و 726 نفر در موسسات کرایه خودرو و آژانس ها به منظور ساماندهی ثبت نام کرده اند و آخرین مهلت ثبت نام این افراد تا 20 اردیبهشت امسال خواهد بود.

مدیرعامل اتحادیه سازمانهای تاکسیرانی کشور، آغاز زمان ساماندهی های ذکر شده را از بهمن امسال اعلام کرد و افزود: از 183هزار مسافربر شخصی که اطلاعات خود را در اختیار این ستاد قرار داده بودند، 159هزار و 458 نفر در مرحله اول پذیرفته شدند که 51 هزار نفر از آنان در تهران مستقر هستند.

صادقی مجد افزود: تمام افراد پذیرفته شده در این ستاد پروانه موقت 6 ماهه دریافت می کنند و بعد از تکمیل پرونده های شان با رنگ نارنجی و برچسب در معابر فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: چنانچه خودروهای ذکر شده روزی 8 ساعت کار انجام دهند و تمام مقررات این ستاد را رعایت کنند، پس از یک سال پلاک عمومی می گیرند.

مسئول ستاد ساماندهی و شناسایی مسافربرهای شخصی و وانت بارها تصریح کرد: از سال 87 به بعد هیچ خودرویی بدون مجوز نمی تواند در چرخه حمل و نقل عمومی ظاهر شود و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز پس از صدور پروانه و برچسب مسافربرهای ساماندهی شده، می تواند خودروهای غیر مجاز را جریمه کند.

صادقی مجد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره جریمه آن دسته از مسافربرهای شخصی که برای ساماندهی اقدام کرده اند اما تا کنون پروانه و برچسب دریافت نکرده اند، گفت: این امر به ستاد ساماندهی مسافربرهای شخصی ارتباطی ندارد و در حوزه فعالیت پلیس است و به احتمال زیاد جریمه های این چنینی موردی بوده اند چون این امر هنوز عمومیت ندارد.

مدیرعامل اتحادیه سازمانهای تاکسیرانی کشور از پیشنهاد ورود 50 هزار تاکسی جدید در سراسر کشور خبر داد و افزود: امید می رود تمام ساماندهی های ذکر شده تا ابتدای خرداد امسال به پایان برسد.

مجد در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره انواع خودروهای ثبت نام شده و میزان مشارکت زنان در این امر، تاکید کرد: با آغاز ثبت نام اینترتی ساماندهی مسافربرهای شخصی، تعدادی از صاحبان کامیون، موتورسیکلت، ماکسیما، پژو 206 و... نیز برای مسافرکشی ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: موتور، کامیون و تعداد دیگری از خودروها برای این امر پذیرفته نشدند و 64 درصد خودروهای پذیرفته شده پیکان هستند و تنها یک درصد متقاضیان زن بوده اند.

مجد اظهار داشت: خودروهای فرسوده ای که از طریق این ستاد ساماندهی می شوند پس از دریافت پروانه و برچسب (که باید در دید عمومی مردم باشد) با پیشنهاد طرح "کلید به کلید"، نو خواهند شد.

مسئول ستاد شناسایی و ساماندهی مسافربرهای شخصی و وانت بارها افزود: خودروهای ساماندهی شده کارت هوشمند سوخت دریافت می کنند و چگونگی دریافت بنزین آنان بر عهده وزارت نفت و دولت خواهد بود.

وی گفت: از مجموع 1100 شهر دارای شهرداری در کشور، حدود 750 شهر تنها می توانند از تاکسی به عنوان وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و بر همین اساس ساماندهی این امور در دستور کار قرار دارد.

صادقی مجد در همین زمینه از تردد غیر قانونی 5 هزار مسافربر بین شهری در سراسر کشور خبر داد.

وی تاکید کرد: موضوع بیمه رانندگان تاکسی در دستور کار مجلس و دولت قرار دارد و قرار است در این زمینه با سازمان تامین اجتماعی مشارکت هایی انجام شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: قرار است 1500دستگاه "ون" تا پایان خرداد وارد چرخه حمل و نقل عمومی کشور شود. تا کنون 60 دستگاه وارد معابر تهران شده که قرار است استفاده از خطوط ویژه اتوبوسرانی در برنامه های آنان باشد.

صادقی مجد اضافه کرد: هر دستگاه "ون " 5/2 برابر یک تاکسی مسافر جابجا می کند و تعیین نرخ کرایه آن بر عهده شوراهای شهرهای مختلف خواهد بود.