به گزارش خبرنگار مهر، فهرست فیلم های محبوب مردان بیشتر شامل فیلم های افسانه علمی و حادثه ای از جمله "ترمیناتور 2"، "بلید رانر" و "بیگانه" است. زنان فیلم هایی مانند فیلم‌ رومانتیک "زن زیبا" و موزیکال "گریس" را هم دوست دارند، با این حال "جنگ های ستاره ای" دومین فیلم محبوب آنهاست.





هریسن فورد، الک گینس و مارک همیل در صحنه‌ای از "جنگ‌های ستاره‌ای"

به گزارش اسکای نیوز، این نظرسنجی را کانال Sci-fi & Horror "اسکای موویز" در قالب بخشی از جشنواره فیلم های افسانه علمی در لندن انجام داد.‌ فیلم های فانتزی و افسانه علمی "جنگ های ستاره ای"، "ترمیناتور"، "آرواره ها" و سه گانه "ارباب حلقه ها" در هر دو فهرست دیده می شوند.تقریبا نیمی از شرکت کنندگان در این نظر سنجی گفته اند مجموعه "جنگ های ستاره ای" را بیش از 20 بار تماشا کرده اند. در همین حال زنان "رقص پلید"، یکی از فیلم های "کالت" دهه هشتادی با بازی پاتریک سوئیزی را به طور متوسط 15 بار دیده اند.مجموعه "بیگانه" و "ترمیناتور" در فهرست مردان به ترتیب فیلم دوم و سوم شدند و "گریس" نیز در رده سوم فهرست زنان قرار گرفته است. این نظرسنجی همزمان با افتتاح نمایشگاه "جنگ های ستاره ای" در لندن انجام شد.10 فیلم مورد پسند مردان در این نظرسنجی به ترتیب عبارتند از سه گانه "جنگ های ستاره ای"، "بیگانه ها"، "ترمیناتور"، "بلید رانر"، "پدرخوانده"، "بیگانه"، "آرواره ها"، "جان سخت"، "ترمیناتور 2: روز داوری" و سه گانه "ارباب حلقه ها"."رقص پلید"، سه گانه "جنگ‌های ستاره‌ای"، "گریس"، "آوای موسیقی"، "زن زیبا"، سه گانه "ارباب حلقه ها"، "زندگی شگفت انگیزی است"، "ترمیناتور"، "ماتریکس" و "آرواره ها" به ترتیب فیلم های مورد علاقه زنان هستند.