مسئولان بر اساس قوانین مصوب در دولتهای پیشین با تشکلهای دانشجویی رفتار کنند / وزارت علوم تنها موظف به تامین خوابگاه برای 40 درصد دانشجویان روزانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی در سفر استانی هیأت دولت به استان کرمان، همراه هیئتی مرکب از مسئولان وزارت علوم در نشست 5 ساعته با اعضای تشکلهای دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان ضمن بررسی نظرات و مسائل مطرح شده به تمامی سؤالات آنها پاسخ گفت.



در این نشست ابتدا وزیر علوم با اشاره به عملیاتی شدن بیش از 50 درصد از برنامه‌های استراتژیک وزارت علوم که وی هنگام اخذ رأی اعتماد به مجلس ارائه داده بود، گفت: این برنامه نشات گرفته از سه محور برنامه چهارم توسعه، چشم ‌انداز بیست ساله تولید علم و شرح وظایف وزارت علوم بوده که پنج بخش آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، فناوری و ساختاری را شامل می‌شود و در ارائه گزارش عملکرد به رئیس جمهوری تنها عنوان کارهای انجام شده در وزارت علوم از ابتدای دولت نهم تا کنون حدود 300 صفحه بود.



دکتر زاهدی در ادامه با بیان اینکه ما خواهان دانشگاهی تمدن ساز هستیم که به جهان اسلام جهت دهی داشته باشد، از راه اندازی ISC به عنوان نمایه سازی نشریات جهان اسلام (به موازات ISI) خبر داد و گفت: در راستای پیشبرد نهضت نرم افزاری و تولید علم در چشم انداز بیست ساله علاوه بر ضابطه‌مند کردن نشریات علمی ـ پژوهشی، تجدید نظر در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی، توسعه تحصیلات تکمیلی و رشته‌های میان رشته‌ای در تمامی بخشها و بازنگری رشته‌های علوم انسانی، می‌توان به تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اشاره کرد که قادر است با دو مصوبه خود یعنی ایجاد بانک اطلاعات پژوهش در کشور و مدیریت بر منابع پژوهشی پیوند بین صنعت و دانشگاه را مستحکم کند.



وزیر علوم در پاسخ به سؤالی در خصوص افزایش پذیرش دانشجو به قانون برنامه چهارم توسعه استناد کرد و گفت: طبق قانون ما باید تا پایان برنامه چهارم توسعه برای 30 درصد از جوانان 18 تا 24 ساله کشورمان ظرفیت سازی برای حضور در دانشگاه‌ها ایجاد کنیم و ما تا پایان برنامه فقط سه دوره دیگر می‌توانیم پذیرش داشته باشیم تا تعداد دانشجویان خودمان را به مرز سه میلیون و هفتصد هزار نفر برسانیم.



وی ادامه داد این افزایش پذیرش بیشتر در دوره‌های شبانه، مجازی و دانشگاههای پیام نور، غیر انتفاعی، و جامع علمی ـ کاربردی اعمال شده و بر اساس رشته‌های مورد نیاز دستگاههای دولتی انجام می ‌گیرد.



زاهدی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص کمبود خوابگاه دانشجویی با اعلام اینکه بر اساس قانون، وزارت علوم موظف است فقط به 40 درصد از دانشجویان دوره‌های روزانه خوابگاه ارائه کند، گفت: بر اساس قانون ما کمبود خوابگاه نداریم ولی به دلیل فراوانی متقاضیان دوره‌های روزانه و حتی شبانه سعی می‌کنیم از امکانات موجود حداکثر بهره‌مندی را شامل حال دانشجویان عزیز کنیم تا عدة بیشتری بتوانند از امکانات خوابگاهی استفاده کنند.



وزیر علوم با بیان اینکه دانشجویان باید در محیط آکادمیک دانشگاه پوشش مناسبی داشته باشند، گفت: به دانشجویان عزیز توصیه می‌کنم نگذارید در دانشگاه مسائلی رخ دهد که نام دانشجو مورد سوء استفاده قرار گیرد. همه ما باید سعی کنیم از افراط و تفریط بپرهیزیم و به کمک یکدیگر گفتمان علمی را در دانشگاهها مسلط گردانیم یعنی باید همه حرکتها و فعالیت‌های ما در دانشگاه به صورت آکادمیک بوده و پشتوانه علمی داشته باشد حتی بحث‌های چالش برانگیز سیاسی را نیز می‌توان به صورت علمی مطرح کرد و به نتیجه مطلوب رسید.

زاهدی در مورد افزایش تعداد تشکل های دانشجویی نیز گفت : افزایش این تشکلها از 160مورد در سال 83 به 170 تشکل در امسال نشانگر وضعیت مناسب فعالیت آنهاست.



وی همچنین در خصوص کمبود تجهیزات در دانشگاهها با اعلام پرداخت 100 میلیارد تومان بودجه از طرف مجلس شورای اسلامی برای خرید تجهیزات دانشگاهی و همچنین تأمین کسری بودجه تمام دانشگاههای کشور، از تخصیص بیش از 250 میلیون دلار بودجه ارزی برای خرید تجهیزات دانشگاهی خبر داد و اظهار امیدواری کرد این بودجه تا شروع سال تحصیلی جدید به دانشگاهها پرداخت شود.