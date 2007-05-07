فاقد سیستم نظام مند در شناخت اقشار آسیب پذیر هستیم

اصغرمهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر تعریف فقر را نسبی دانست و افزود: در هر جامعه ای متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی تعاریف مختلفی از فقر ارائه می شود به همین دلیل نمی توان براساس استاندارد ارائه شده ازسوی بانک جهانی یک کشوری را فقیر و یا عاری از فقر عنوان کرد .

وی خاطر نشان کرد : در ایران خط فقر 400 هزارتومان اعلام شده این در حالی است که این مبلغ در استانهای مختلف متفاوت است.

به گفته این جامعه شناس ، جامعه ای فقیر است که توانمندی و قابلیت استفاده از سرمایه های اجتماعی خود را نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه عدم استفاده از توانمندی مدیریت محلی یکی از دلایل افزایش فقر در کشور است، افزود: باید نگاه به فقر در ایران تغییر پیدا کند و به جای توجه به افراد نیازمند باید به محله های آسیب خیز و فقیر توجه شود بنابراین در صورتیکه نسبت به توسعه اجتماعی درمحلات توجه شود در این شرایط تعداد افراد فقیر نیز کمترخواهد شد .

مهاجری گفت: تازمانی که مسئولان نسبت به از بین بردن فقر جمعی در کشور اقدام نکنند نمی توان امیدوار به کاهش فقر در جامعه بود .

استاد دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ارائه آمارهای ضد و نقیض در جامعه ادامه داد : تازمانیکه نسبت به فقر به شناخت ثابتی دست پیدا نکنیم نمی توانیم به آماردقیقی در مورد تعداد افراد نیازمند برسیم.