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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

فاقد سیستم نظام مند در شناخت اقشار آسیب پذیر هستیم

فاقد سیستم نظام مند در شناخت اقشار آسیب پذیر هستیم

یک جامعه شناس به نبود نظام پژوهشی نظام مند اشاره کرد و گفت: باید سیستم پژوهشی در زمینه فقر با حضور متخصصان و کارشناسان تشکیل شود در این صورت با انجام کارهای پژوهشی نسبت به تهیه آمار افراد فقیر و خط فقر واقعی درکشور اقدام خواهد شد .

اصغرمهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر تعریف فقر را نسبی دانست و افزود: در هر جامعه ای متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی تعاریف مختلفی از فقر ارائه می شود به همین دلیل نمی توان براساس استاندارد ارائه شده ازسوی بانک جهانی یک کشوری را فقیر و یا عاری از فقر عنوان کرد .

وی خاطر نشان کرد : در ایران خط فقر 400 هزارتومان اعلام شده این در حالی است که این مبلغ در استانهای مختلف متفاوت است.

به گفته این جامعه شناس ، جامعه ای فقیر است که توانمندی و قابلیت استفاده از سرمایه های اجتماعی خود را نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه عدم استفاده از توانمندی مدیریت محلی یکی از دلایل افزایش فقر در کشور است، افزود: باید نگاه به فقر در ایران تغییر پیدا کند و به جای توجه به افراد نیازمند باید به محله های آسیب خیز و فقیر توجه شود بنابراین در صورتیکه نسبت به توسعه اجتماعی درمحلات توجه شود در این شرایط تعداد افراد فقیر نیز کمترخواهد شد .

مهاجری گفت: تازمانی که مسئولان نسبت به از بین بردن فقر جمعی در کشور اقدام نکنند نمی توان امیدوار به کاهش فقر در جامعه بود .

استاد دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ارائه آمارهای ضد و نقیض در جامعه ادامه داد : تازمانیکه نسبت به فقر به شناخت ثابتی دست پیدا نکنیم نمی توانیم به آماردقیقی در مورد تعداد افراد نیازمند برسیم.

کد مطلب 482127

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