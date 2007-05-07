ساخت سیستم نوین سونوگرافی با حداقل هزینه

به گزارش خبرگزاری مهر، سونوگرافی سه بعدی می تواند ارزشمندترین اطلاعات مربوط به درون بدن از جمله ساختار تومورهای سرطانی الگوی رشد آنها و مواردی نظیر آن را ارائه کند. هر چه این فناوری سه بعدی از دهه 90 میلادی به این سو کاربرد فراوانی یافته است اما قیمت بالای آن همواره مشکل بزرگی برای محققان و بیماران بوده است.

از این رو محققان شرکت نرم افزاری مدکام با همکاری گروه توسعه فناوری سران توسر در آلمان موفق به ارائه سیستم نوینی شدند که بر این اساس اسکنرهای مافوق صوت دو بعدی با انجام برخی اصلاحات الکترونیکی و دیجیتالی از این پس می توانند تصویر سه بعدی از درون بدن با هزینه کمتر از 1000 دلار ارائه کنند.

این در حالی است که برای ساخت سیستم های سونوگرافی سه بعدی ساز معمولا هزینه بالغ بر 100 هزار دلار صرف می شده است.

محقق اصلی این پروژه گفت: در این سیستم سونوگرافی جدید حسگرهای درونی را در درون سیستم نصب کردیم تا به بررسی دقیق درون بدن بیماران بپردازد.

به گفته وی آلکورتیم ویژه ای که آن را ارائه کرده ایم به پزشکان این امکان را می دهد تا با استفاده از اطلاعات به دست آمده به بازسازی و بررسی دقیق تصویر سه بعدی بدن بپردازند.

به گفته وی حسگرهای بکار رفته در این سیستم ارزان قیمت بوده و هزینه گزافی نیز برای نیمه هادی های به کار رفته در آن پرداخت نمی شود.