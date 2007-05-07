به گزارش خبرنگار مهر در قم ، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار فراکسیون قرآنی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با ایشان ضمن ابرازخرسندی از فعالیت‌های انجام شده در راستای تبیین فرهنگ قرآن خاطرنشان کرد : اگر در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرآن را مورد توجه قرار دهیم بسیاری از مشکلات دنیای کنونی رفع می‌شود .



وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم بر لزوم توجه جدی به این کتاب الهی تاکید کرد و افزود : قبل از پیروزی انقلاب اسلامی قرآن در تمامی محافل سیاسی، اجتماعی و ... مهجور مانده بود ولی در حال حاضر تعداد زیاد حافظان، قاریان و مفسران قرآن حاکی از اهتمام جدی مردم به این کتاب الهی است .



آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه دشمنان همواره شیعیان را به بی‌توجهی نسبت به مسایل قرآنی محکوم می‌کردند، تصریح کرد : از دیگر برکات انقلاب اسلامی این است که این تهمت را از دامان شیعیان پاک کرد .

وی ادامه داد : وجود مراکز تخصصی تفسیر قرآن، گستردگی علوم قرآنی و فعالیت‌ جدی مفسران و حافظان و قاریان قرآن کریم در سایه پیروزی انقلاب مهیا شده است .



این مرجع تقلید یادآور شد : قاریان و حافظان نیز باید قرآن را صحیح و با صدای دلنشین بخوانند و ضمن آشنایی به مفاهیم قرآنی به توصیه‌های قرآن نیز عمل کنند .