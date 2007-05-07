به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد سعیدی معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی که بعد از ظهر روز گذشته پس از مراسم جشن هسته ای در دانشگاه تربیت معلم و در جمع خبرنگاران سخن می گفت، درباره مخالفت کشورمان با دستور کار اجلاس بازنگری در معاهده منع تولید وگسترش تسلیحات اتمی (NPT)، گفت: در این اجلاس برخی از کشورها قصد داشتند تا مسئله "پایبندی کامل به NPT" را به نوعی در دستور کار کنفرانس 2010 بگنجانند که ایم مسئله با مخالفت ایران و چند کشور دیگر مواجه شده است.

معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی اقدام برخی کشورهای غربی برای تغییر دستور کار اجلاس آتی بازنگری در NPT را اقدامی غیرحقوقی دانست و افزود: این رفتار در شرایطی انجام می شود که رسالت این کنفرانس، ارائه تصویری کلی از نقایص و نقاط قوت معاهده‌ NPT است و در این میان می بینیم که به طور غیر مترقبه برخی کشورها می‌خواهند بحث پایبندی به NPT را در دستور کار کنفرانس 2010 قرار دهند.

سعیدی با تاکید بر اینکه چنین دستور کاری برای کنفرانس 2010 یک بدعت است، ادامه داد: اساسا موضوع بازنگری در NPT باید بر مفهوم معاهده متمرکز باشد نه مصادیق آن و در این چارچوب قرار نیست اعلام کنند که کدام کشور درست یا غلط عمل کرده است.

وی با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی در این اجلاس، گفت: ما در حال بررسی این پیشنهاد هستیم.

معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سئوال که آیا در این پیشنهاد کشورهای غربی از مواضع خود عقب نشینی کرده اند؟ اظهار داشت: کشورهای غربی در مواجهه با این پیشنهاد اندکی از مواضع‌ شان عقب‌ نشینی کرده‌ اند و ما نیز در حال بررسی آن هستیم.

سعیدی تصریح کرد: پیشنهاد صریح ما حذف این بند از دستور کار اجلاس است و از آنجا که نوع رای گیری در جلسه اجماعی است، بدون موافقت ایران نمی‌توانند این دستور کار را تأیید کنند.

وی درباره مذاکرات آتی دکترلاریجانی با خاویر سولانا و احتمال بررسی طرح سوئیس از سوی تهران، افزود: یک اصل قطعی وجود دارد و آن اینکه مسئله هسته ای ایران صرفا از طریق مذاکره قابل حل است و هر ایده ‌ای که در این چارچوب مطرح می‌شود، زمانی می‌تواند حقیقی و واقعی تلقی شود که در این چارچوب ظهور یابد.

معاون بین الملل سازمان انرژی اتمی ادامه داد: در حال حاضر طرفین برای طرح ایده هایی که از سویی تامین کننده حقوق ایران و از دیگر سو برطرف کننده نگرانی غربی ها باشد، در تلاش هستند؛ ضمن آنکه ما معتقدیم مذاکرات سازنده زمانی محقق می شود که ایده‌ هایی ملموس، عینی و مطابق مقررات بین‌المللی در آن طراحی و ارائه شود.

سعیدی در پاسخ به این‌که آیا طرح سوئیس در این چارچوب می گنجد؟ گفت: من نمی خواهم درباره ایده کشوری صحبت ‌کنم اما هر ایده ‌ای که ویژگی‌های مذکور را داشته باشند می‌تواند در مذاکرات به شکل واقعی مطرح شود و ما قطعا فکر می‌ کنیم هر ایده ‌ای از طریق مذاکره باید روشن شود.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگا مهر درباره احتمال مذاکره ایران درباره تعاریف جدید تعلیق، اظهار داشت: مواضع کشور درباره تعلیق پیش از این از سوی مقامات عالی‌ رتبه اعلام شده است.

معاون سازمان انرژی اتمی در خصوص آخرین مراحل فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورمان به خصوص در تاسیسات غنی سازی نطنز، افزود: در گزارشی که توسط آقای البرادعی و در اواخر ماه می ارائه می شود، آخرین تحولات فعالیت های هسته ای ایران اعلام می ‌شود و ما تا آن زمان اعلام نظری نخواهیم کرد.

سعیدی همچنین در پاسخ بله این سئوال که با توجه به افزوده شدن بر میزان UF6 ذخیره شده توسط کشورمان، آیا تعداد سانتریفیوژ ها در تاسیسات نطنز نیز در حال افزایش است؟ گفت: طبیعی است در عالمی که حرکت وجود دارد، این حرکت هم در جوهر باشد و هم در عرض!