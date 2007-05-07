به ‌گزارش خبرگزاری مهر، حداد عادل در دیدار محمدبن سعید بن سیف الکیانی رئیس گروه دوستی پارلمانی عمان و ایران و هیات همراه، افزود: ایران و عمان همچنین می‌توانند در راه وحدت جهان اسلام نیز با هم همکاری داشته باشند.

حدادعادل با اشاره به‌ دیدگاههای مشترک دو کشور درباره‌مسائل مختلف منطقه و جهان تصریح کرد: پس از جنگ اول جهانی ، هیچ گاه جهان اسلام تا به این اندازه شاهد قتل ، خونریزی و فشار ناشی از بیگانگان نبوده‌است.

وی افزود: مهمترین تهدید کنونی جهان اسلام فتنه اختلاف میان مذاهب اسلامی است که باید بشدت مراقب آن بود.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اوضاع منطقه خاورمیانه بویژه تحولات عراق ، فلسطین ، لبنان و افغانستان خاطرنشان کرد: اوضاع عراق دل هر مسلمانی را به درد می‌آورد و صحنه عراق تابلوی عبرت برای همه مسلمانان است که اگر اجازه دهند بیگایگان به آنها مسلط شوند چنین اوضاع تاسف باری در سایر کشورهای اسلامی هم بوجود خواهد آمد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ماجرای فلسطین را زخم عمیق دنیای غرب بر جهان اسلام و مسلمانان خواند و تاکید کرد: کشورهای اسلامی در قبال مشکلات و مسایل کنونی در جهان اسلام مسوولیت مشترک دارند و باید با همکاری یکدیگر برای حل مشکلات آن اقدام کنند.

حدادعادل با اشاره به همکاریهای گسترده دو کشور در عرصه‌های مختلف سیاسی و امنیتی،اقتصادی و بین‌المللی از روند رو به رشد مناسبات فی مابین اظهار خرسندی کرد.

وی تصریح کرد:در تاریخ روابط دو کشور در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی هیچ نقطه ابهام و بحرانی وجود نداشته است.

رئیس مجلس همچنین بااشاره به جایگاه والای مجلس شورای اسلامی در ایران بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای حمایت‌از تسهیل در مناسبات دو کشور بویژه روابط اقتصادی فی مابین تاکید و خاطر نشان کرد : اراده سیاسی مجلس شورای اسلامی بر همکاری و گسترش روابط دو جانبه با عمان استوار است.

بنا بر این گزارش، رئیس گروه دوستی پارلمانی عمان و ایران نیز در این دیدار با اشاره به رایزنی‌ها و دیدارهای متعدد مقامات عالی رتبه عمان و ایران گفت : دیدارها و تبادل نظرهای منظم دو کشور از اعتماد عمیق رهبران دو کشور به یکدیگر و عمق دوستی و برادری فی مابین حکایت می‌کند.

وی با اشاره به دیدگاههای نزدیک مسقط و تهران در زمینه مسائل مختلف جهان اسلام و منطقه حمایت کشورش را از مواضع جمهوری اسلامی ایران در مجامع مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی مورد تاکید قرارداد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی عمان و ایران به برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در مسقط و توافقات در این اجلاس اشاره کرد و گفت : باید اقداماتی را در جهت تشویق بازرگانان و تجار بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در دو کشور و استفاده از همه ظرفیتها و امکانات برای ارتقاء و سطح مبادلات بازرگانی ، اقتصادی و تجاری فیمابین انجام داد.

محمدبن سعید بن سیف الکلبانی در این زمینه‌از همکاری‌اقتصادی بین استانها و بنادر دو کشور، سرمایه‌گذاری در صنایع فلزی و نفت وگاز به عنوان مهمترین بسترهای رشد همکاریهای اقتصادی ، تجاری فی مابین نام برد.