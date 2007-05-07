تمایل اعضای شورای شهر برای شهردار شدن ، بی اعتنایی به رای مردم است / شورای شهر نباید سکوی حرکت به سوی قدرت شود

دکتر محمد علی رامین دبیر کمیته سیاسی "رایحه خوش خدمت" در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اشخاصی که در شورای‌ شهر سوم رای آورده اند، باید تلاش کنند در همان پست خود که نظارت بر عملکرد شهردار است انجام وظیفه کنند، نه اینکه از موقعیت فعلی خود استفاده کنند تا به پست بالاتری برسند.

وی با بیان اینکه شورای شهر نباید سکوی حرکت به سوی قدرت شود، افزود: به اعتقاد بنده این نوعی توهین به رای مردم است، زیرا مردم این اشخاص را برای شورای شهر تهران انتخاب کرده اند نه شهرداری.

رامین در ادامه هماهنگی شهردار تهران با دیگر دستگاه های اجرای کشوررا از خصوصیات شهردار آینده برشمرد و گفت: اعضای شورا شهر باید کسی را انتخاب کنند که هم بتواند ارتباط خوبی با دستگاه های اجرایی داشته باشد و هم از قدرت و توانایی بالایی در اداره امور شهر برخوردار باشد.

وی گفت: در شرایط کنونی انتخاب شهردار از سوی شورای شهر تهران بسیار مهم و حساس است، زیرا شورای شهر هر تصمیمی را بگیرد در آینده این شورا و شهر تهران تاثیر گذار خواهد بود.

این فعال سیاسی در پایان گفت: این حق شورای سوم شهر تهران است تا هرکسی را که صلاح می داند انتخاب و از او حمایت کند.