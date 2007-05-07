اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در این نمایشگاه 60 کاریکاتور از گروه بین‌المللی شیراوژن که حمیدرضا مسیبی، مرتضی آذرخیل، بهزاد ریاضی و محسن رسول اف از ایران و پائولو دالپونته از کشور ایتالیا عضو آن هستند، به نمایش درمی‌آید.



همچنین پاول کنستانتین از رومانی و مجتبی زند از ایران نیز به عنوان میهمانان افتخاری آثارشان را در این نمایشگاه به تماشا می‌گذارند. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه می‌توانند به نگارخانه هنر موسسه آموزش عالی سوره در خیابان آزادی، بین خوش و آذربایجان، نبش کوچه کامیاران مراجعه کنند.



* سینما بهمن سنندج تجهیز و بازسازی می‌شود



بازسازی مجتمع سینمایی بهمن سنندج پس از 40 سال فعالیت از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود.



مدیر حوزه هنری استان کردستان با اعلام این خبر افزود: "این مجتمع دارای دو سالن با گنجایش 1000 صندلی است که در فاز اول پروژه بازسازی، سالن شماره یک آن با گنجایش800 صندلی تعمیر و تجهیز می‌شود."



محمدشریف شریفی ادامه داد: "بازسازی نمای بیرونی، تعویض کامل صندلی‌ها، تعمیر و بازسازی فضای داخلی، تجهیز سیستم پخش صوت و تصویر به سیستم روز، ایجاد نگارخانه و کتابخانه تخصصی در سالن انتظار، راه اندازی مهد سینما و کلاس‌های آموزشی از جمله تغییراتی است که در این مجتمع لحاظ خواهد شد."



وی هزینه بازسازی مجتمع سینمایی بهمن را بالغ بر پنج میلیارد ریال اعلام کرد و از شروع به کار سالن‌های شماره یک و دو این مجتمع در نیمه دوم سال جاری خبر داد.



* "شورش بی‌دلیل" در حوزه هنری به نمایش درمی‌آید



فیلم سینمایی "شورش بی‌دلیل" به کارگردانی نیکلاس ری و بازی جیمز دین روز 18 اردیبهشت در سالن کوچک حوزه هنری روی پرده می‌رود.



این فیلم نامزد جایزه اسکار 1955 بوده و زندگی جوانی تهیدست به نام جیم استارک (جیمز دین) را روایت می‌کند که مسیر زندگی او از کارگری در مزرعه، به تجارت نفت تغییر می‌کند. علاقمندان برای تماشای فیلم ساعت 18 سه‌شنبه 18 اردیبهشت به سالن کوچک حوزه هنری در تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه مراجعه کنند.