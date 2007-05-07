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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۳۰

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد خبر داد :

رقابت بیش از 206 هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

رقابت بیش از 206 هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی روزهای پنج شنبه و جمعه 20 و 21 اردیبهشت ماه با شرکت بیش از 206 هزار نفر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این مطلب افزود : کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی 18 و 19 اردیبهشت توزیع می شود.

وی اضافه کرد : داوطلبان باید برای دریافت کارت ورود به جلسه بر اساس جدول توزیع کارت، در نوبت صبح از ساعت 8 تا 12 و در نوبت عصر از ساعت 13 تا 18 به محل هایی که در اطلاعیه توزیع کارت مشخص شده است مراجعه کنند.

اقبالی با بیان اینکه جدول توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، 15 اردیبهشت در روزنامه آفرینش منتشر شده است، افزود: این جدول 18 اردیبهشت نیز در روزنامه فرهیختگان منتشر می شود.

وی گفت: جدول توزیع کارت روی پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.ANA.IR قرار دارد.

کد مطلب 482146

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