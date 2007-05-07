کره جنوبی در استخراج اورانیوم با کانادا همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، شرکت " هانوا " کره جنوبی به منظور شرکت در طرح های هسته ای کانادا، یک یادداشت تفاهم برای اکتشاف و استخراج و توسعه میدان اورانیوم در این کشور امضا کرده است.

برهمین اساس، وزارت بازرگانی، انرژی و صنایع کره‌ جنوبی گزارش داد : این یادداشت تفاهم میان شرکت کره‌ ای و یک شرکت کانادایی برای فعالیت در پایگاه " آتاباسکا " امضا شده است.

بر اساس این گزارش، با امضای این قرارداد،شرکت کره جنوبی در زمینه اکتشاف اورانیوم در این منطقه با شرکت "کان آلاسکا " همکاری خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، میدان " آتاباسکا " ‪ ۲۸‬درصد از تولید اورانیوم جهان را به خود اختصاص داده است.

دولت کره‌ جنوبی از امضای این یادداشت تفاهم حمایت کرده و این در شرایطی است که بهای اورانیوم طی سالهای گذشته سیر صعودی چشمگیری داشته، به طوری که هم اکنون بهای هر پوند اورانیوم به ‪ ۱۱۳‬دلار رسیده است.

لازم به ذکر است، در کره‌ جنوبی ‪ ۲۰‬نیروگاه‌ برق هسته‌ ای فعال است و این کشور ‪ ۴۰‬درصد از برق مورد نیاز خود را از این طریق تامین می‌کند.

