کره جنوبی در استخراج اورانیوم با کانادا همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، شرکت " هانوا " کره جنوبی به منظور شرکت در طرح های هسته ای کانادا، یک یادداشت تفاهم برای اکتشاف و استخراج و توسعه میدان اورانیوم در این کشور امضا کرده است.
برهمین اساس، وزارت بازرگانی، انرژی و صنایع کره جنوبی گزارش داد : این یادداشت تفاهم میان شرکت کره ای و یک شرکت کانادایی برای فعالیت در پایگاه " آتاباسکا " امضا شده است.
بر اساس این گزارش، با امضای این قرارداد،شرکت کره جنوبی در زمینه اکتشاف اورانیوم در این منطقه با شرکت "کان آلاسکا " همکاری خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، میدان " آتاباسکا " ۲۸درصد از تولید اورانیوم جهان را به خود اختصاص داده است.
دولت کره جنوبی از امضای این یادداشت تفاهم حمایت کرده و این در شرایطی است که بهای اورانیوم طی سالهای گذشته سیر صعودی چشمگیری داشته، به طوری که هم اکنون بهای هر پوند اورانیوم به ۱۱۳دلار رسیده است.
لازم به ذکر است، در کره جنوبی ۲۰نیروگاه برق هسته ای فعال است و این کشور ۴۰درصد از برق مورد نیاز خود را از این طریق تامین میکند.
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