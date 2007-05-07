تاکنون درخواستی برای تعویق بازی های استقلال و سایپا دریافت نکرده ایم / محدودیت زمانی داریم

دبیرسازمان لیگ برتر با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از آنکه بازی استقلال اهواز برابر مس کرمان به تعویق افتاد تاکنون باشگاه های استقلال و سایپا تهران در خواستی را مبنی بر تعویق دیدارهای خود در هفته بیست و هشتم با سازمان لیگ برتر مطرح نکرده اند.

وی ادامه داد: در صورتی که این دوباشگاه بخواهند بازی هایشان همچون دیدار استقلال اهواز- مس کرمان به تعویق بیافتد می توانند رسما از سازمان لیگ برتر درخواست کنند و مسئولان فدراسیون فوتبال پس از بررسی خواسته آنها در رد یا قبول آن تصمیم گیری خواهند کرد.

کاظمی با اشاره به مشکلات سازمان لیگ برتر در تعیین زمان برگزاری دیدار معوقه استقلال اهواز - مس کرمان خاطر نشان ساخت: زمانی که یک بازی لغو می شود برای تعیین زمان برگزاری آن مسابقه با مشکلاتی مواجه هستیم که مهمترین آن محدودیت زمانی برای پایان مسابقات لیگ برتر، آغاز اردوهای تیم ملی است.

وی افزود: زمانی که یک بازی در هفته های پایانی لیگ برتر لغو می شود، برای برگزاری مجدد آن مسابقه نیاز است تا برنامه دیدارها بصورت دقیق بررسی شود تا زمان مغتنم برای برگزاری دیدار یاد شده پیدا کنیم . برهمین اساس طی یک دو روز آتی با بررسی جوانب امر زمان برگزاری دیدار استقلال اهواز - مس کرمان را مشخص خواهیم کرد.

دبیر سازمان لیگ برتر در خصوص دلایل تعویق بازی یاد شده خاطرنشان ساخت: در ابتدا قرار بود تیم فوتبال امید ایران روز هجدهم اردیبهشت برای برپایی اردوی آماده سازی پیش از رویارویی با استرالیا به کشور مالزی سفر کند و سازمان لیگ برهمین اساس اقدام به برنامه ریزی مسابقات کرد، اما با تغییر برنامه تیم امید و سفر زود هنگام این تیم به استرالیا ناچار به تغییر زمان یکی از بازی های لیگ برتر شدیم.

وی تصریح کرد: از آنجائیکه کادر فنی تیم فوتبال امید ایران به همراهی همه بازیکنان این تیم در اردوی استرالیا تاکید داشت فدراسیون فوتبال با درخواست باشگاه استقلال اهواز در لغو بازی این تیم برابر مس کرمان موافقت کرد تا بازیکنان امید این تیم به استرالیا بروند.