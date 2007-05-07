به گزارش خبرنگار مهر، شورای پول و اعتبار روز شنبه هفته جاری با ارایه ماده واحده‌ای برای تصویب به مجلس شورای اسلامی موافقت کرد که براساس آن، تاسیس بانک با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی، تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور مجاز می‌شود.

پیش از تصویب این مصوبه، تنها تاسیس شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد مجاز بود. برای اولین بار بانک تجارت ایران و اروپا درتاریخ 10 دی ماه سال 83 یا 1/1/ 2005 در کشور آلمان و با سرمایه گذاری 4 بانک ایرانی ملت ، تجارت ، صنعت و معدن و رفاه کارگران به ثبت رسید و سپس در جزیره کیش فعالیت خود را آغاز کرد.

استاندارد چارتر دومین بانک جهانی بود که در اواسط سال 84 در منطقه آزاد تجاری کیش شعبه تاسیس کرد. گفته می‌شود به زودی و با پایان عملیات ساختمانی، شعبه‌ای از بانک فیوچر از بحرین در کیش به عنوان سومین بانک خارجی شروع به فعالیت خواهد کرد. بانک مرکزی هم همانند دیگر بانک‌های فعال در کشور به نظارت بر عملکرد این بانک می پردازد.

به هر حال بیش از 21 نمایندگی از بانک های خارجی در تهران به ثبت رسیده که از این میان، اکثر آنها نه به عنوان یک شعبه از بانک بلکه به عنوان یک دفتر نمایندگی فعالیت می کنند.

براساس این گزارش، این نمایندگی‌ها واسطه ای هستند تا به انجام کارهای اسنادی میان شعبه اصلی بانک خود و بانک های ایرانی می پردازند. به عبارتی دیگر، این نمایندگی‌ها تنها واسطه ای هستند میان ایران و شعبه اصلی بانک در کشور متبوع.

شاید به جرات بتوان گفت متصدیان اکثر این دفاتر نمایندگی در انتظار موافقت با لایحه اجازه فعالیت به بانک های خارجی در کشور هستند تا بتوانند به عنوان یک شعبه از بانک خارجی در کشور به فعالیت بپردازند.

اکثر این دفاتر نمایندگی ازشعب بانک‌هایی هستند که ایران در پروژه های مختلف ازآنها دریافت اعتبار ، وام و یا گشایش اعتبار اسنادی می کنند و در این میان بانک‌های ایرانی اگر نیازمند ارتباط با بانک باشند به این دفاتر نمایندگی مراجعه می کنند.

بانک chareted Standard

یکی از متصدیان بانک chareted Standard که محل اصلی فعالیت آن در لندن است، درپاسخ به این سئوال که آیا در شرایط کنونی به انجام کارهای بانکی در کشور می پردازید، گفت: دفتر موجود در ایران تنها یک نمایندگی است نه شعبه ای از بانک استاندارد لندن، و در آن کارهای بانکی انجام نمی شود تا وقتی که اجازه فعالیت بانک های خارجی در کشور داده شود.

بانک Sumitomo Mitsum banking

دفتر نمایندگی این بانک ژاپنی مهمترین کار خود را پی گیری قراردادهایی می داند که شعبه اصلی بانک در ژاپن با ایران دارد.

این دفتر نمایندگی با داشتن دفتری دیگر در دوبی به متقاضیان ایرانی سرویس دهی می کند.

بانک Banca Nazionale Del Lavore

این بانک ایتالیایی در ایران دفتر نمایندگی دارد اما به دلیل تغییر و جابجایی امکان تماس دوباره با این بانک فراهم نشد.

بانک Banko Central Hispano

این بانک اسپانیایی نیز همانند دیگر دفاتر نمایندگی واسطه ای است میان شعبه اصل بانک در اسپانیا و شعب اصلی ایرانی.

Commerz Bank

متصدی بانک کمرز آلمان کار بانکی انجام نمی دهد بلکه به حل مشکلات بانک های ایرانی برای گشایش اعتبار اسنادی می پردازد.

Credit Suisse Bank

این دفتر نمایندگی همانطور که از نامش پیداست در گذشته واسطه ای بوده میان بانک کردیت سوئیس و بانک ایرانی ، دفتر نمایندگی این بانک اگرچه در ایران تعطیل است اما توسط یک شماره تلفن همراه می توان با مدیر این دفتر در تهران صحبت کرد.

Deutsche Bank AG

دویچه بانک یکی از معروف ترین بانک های آلمانی است ، دفتر نمایندگی این شرکت در تهران فعال بوده و به گفته یکی از مدیران این دفتر چنانچه مشکلی میان بانک های ایرانی و آلمانی پیش آید به حل مشکلات می پردازد.

Fortis Bank

این بانک بلژیکی - هلندی است و دفتر نمایندگی نیز در ایران دارد.

Habib Bank

متصدی این بانک پاکستانی که نمایندگی در ایران داردبه خبرنگار مهر گفت: ما تنها امیدواریم لایحه اجازه فعالیت بانک های خارجی در ایران به تصویب رسد.

HSBC Bank

دفتر نمایندگی این بانک انگلیسی در تهران به فعالیت می پردازد.

Mizuho Coporate

این بانک ژاپنی آخرین فعالیت دفتر نمایندگی خود را بررسی پرداخت وام به بانک های ایرانی می داند.

Hypovereins Bank

شعبه اصلی این بانک در آلمان بوده و در تهران یک دفتر نمایندگی دارداما به گفته یکی از کارکنان این بانک در یکی از کشورهای همسایه ایران یعنی دوبی به کارهای شعب نیز می پردازد و به متقاضیان ایرانی در آنجا پاسخ می دهد.

بانک Euro paeasche

شعبه اصلی این بانک در هامبورگ آلمان بوده و این بانک یک دفتر نمایندگی در تهران تاسیس کرده است.

از دیگر بانک هایی که در ایران دفتر نمایندگی دارند از ترکیه State Bank of india ،Pamuk Bank ، از ژاپن Bank of tokyo و از بحرین UFJ Bank است و بانک United bank limited نیز در ایران به حالت تعلیق درآمده است.

تلاش های خبرنگار مهر برای تعیین وضعیت سه بانک Standard Bank ، Bank intesa و LLoyds Bank به دلیل تغییر مکان و نبود آدرسی دیگر از آنها بی نتیجه ماند.