سهم درمان در بودجه هلال احمر فارس افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدباقر صفرزادگان پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در سال جاری سعی می کنیم فعالیت خود را در جهت شعار "هر خانواده یک چادر امدادی و یک نفر آموزش دیده" ادامه دهیم.

وی از فعالیت 8 پایگاه ثابت امدادی در استان فارس خبرداد و افزود: با توجه به وسعت فارس و تعداد شهرهای حادثه خیز این استان همواره به امکانات بیشتری در جهت افزایش پایگاه های امدادی نیازمندیم.

دکتر صفرزادگان با بیان اینکه طی در سال جاری از آمادگی بیشتری برای مقابله با حوادث پیش بینی نشده استان فارس برخوردار خواهیم بود خاطرنشان کرد : سعی می کنیم در هر شهرستان یک پایگاه ثابت امدادی راه اندازی کنیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر فارس با بیان اینکه هفته هلال احمر از 18 اردیبهشت ماه آغاز می شود ادامه داد : برگزاری مانور ویژه امداد همراه با رژه خودروهای امدادی، مانور امداد هوایی، مسابقات نقاشی کودکان، تزریق واکسن آنفولانزا با 20 درصد تخفیف در مراکز درمانی جمعیت هلال احمر، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان فارس،غبارروبی مزار شهدا و همایش تجلیل از خیرین از جمله برنامه های هفته هلال احمر در استان فارس است.

وی تصریح کرد: طی یک سال گذشته هلال احمر استان در چهار بخش بهداشت و درمان و توانبخشی، امداد و نجات، معاونت داوطلبان و معاونت جوانان فعالیت خود را گسترش داده است.

صفرزادگان یادآور شد : در بخش بهداشت و درمان داروخانه هلال احمر شیراز طی سال گذشته به 94 هزار و 224 بیمار با نسخه سرویس دهی شده است .

وی تاکید کرد : طی سال گذشته 72 هزار و 488 نفر در سطح استان در کلیه سطوح همگانی، تکمیلی و تربیت مربی توسط جمعیت هلال احمر استان آموزش دیده اند.

وی با اشاره به اقدامات جمعیت هلال احمر استان در بحث کمک و امدادرسانی به آسیب دیدگان ناشی از سوانح فارس گفت : در سال گذشته 9 هزار و915 کیلوگرم برنج و 638 کیلو روغن نباتی توسط این جمعیت در اختیار سوانح دیدگان استان قرار گرفت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر فارس افزود : در بخش کمک های نقدی نیز به 157 خانوار نیازمند ناشی از سوانحی نظیر سیل، آتش سوزی و زلزله معادل 194 میلیون ریال کمک رسانی شد.

در حال حاضر جمعیت هلال احمر استان فارس از 75 هزار عضو دانش آموزی ، پنج هزار و894 عضو دانشجویی و 18 هزار و360 عضو آزاد برخوردار است.