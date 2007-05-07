اولین مرکز منطقه ای کاهش خطر پذیری لرزه ای در ایران راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز با عنوان مرکز آسیای کاهش خطر پذیری لرزه ای (ASRRC ) اولین مرکز منطقه ای در جهان است که در ایران راه اندازی می شود و ایجاد آن بر اساس دومین کنفرانس جهانی کاهش بلایا در کوبه ژاپن در سال 2000 است.

سید محمد ساداتی نژاد، هماهنگ کننده ویژه استراتژی بین المللی کاهش بلایای سازمان ملل متحد ( UN/ISDR ) اظهار داشت: بعد از کنفرانس کوبه ایران طی نامه ای به ISDR آمادگی خود را برای میزبانی مرکز آسیایی کاهش خطرپذیری اعلام داشت و پس از آن دبیرخانه استراتژی بین المللی کاهش بلایای سازمان ملل با اعزام تیمی، آمادگی ایران را برای میزبانی این مرکز مورد تایید قرار داد .

وی که عضو هیئت رئیسه و گزارشگر کنفرانس کوبه بود، افزود: مقدمات ایجاد این مرکز در ایران به ویژه از بهمن 1385 ( فوریه 2007 ) با تلاش های پیگیر هماهنگ کننده ویژه ( UN/ISDR ) و مسئولین ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت کشور، اداره همکاری های اجتماعی بین المللی وزارت امور خارجه و پژوهشکده سوانح طبیعی ایران فراهم شد.