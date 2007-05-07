صدور کارت شناسایی اساتید بازنشسته / افزایش حقوق اساتید بازنشسته مطابق با اعضای هیئت علمی / بکارگیری اساتید بازنشسته به عنوان مشاور موسسات آموزش عالی

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین نامه آمده است : افراد مشمول این آیین‌ نامه همه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشور هستند که با رتبه استاد تمامی به افتخار بازنشستگی نایل می‌ شوند.

براساس تبصره‌ ای از این آیین ‌نامه، افرادی که بنا به ‌حکم هیات‌های پاکسازی و یا هیات‌های انتظامی بازنشسته اعلام شده‌باشند واساتید مقیم خارج از کشور، مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود.

در ماده دوم این آیین نامه آمده است: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند کارت شناسایی یکسانی برای اساتید بازنشسته دانشگاه و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی طراحی کنند. این کارت شناسایی به عنوان معرفی‌نامه معتبر خواهد بود.

ماده دیگری از آیین نامه تکریم استادان بازنشسته دانشگاهها صراحت دارد که به منظور بهره‌مندی از تجارب ارزشمند اساتید بازنشسته، همه موسسات موضوع این آیین‌نامه موظفند فضای مناسبی را همراه با تجهیزات کافی به عنوان کانون اساتید ایجاد و ارائه کنند.

همچنین در این آیین نامه تاکید شده است که افزایش حقوق سالیانه اعضای هیات علمی به بازنشستگان با رتبه استاد تمامی قابل تسری خواهد بود.

در ماده پنج این آیین‌ نامه نیز آمده است: روسای موسسات موضوع این آیین‌نامه می‌توانند اساتید بازنشسته را بر اساس مصوبه سال ‪ ۱۳۸۳‬شورای عالی به عنوان مشاور به کار گیرند. حق‌الزحمه این اساتید و ساعات کار آنها بر اساس مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها در چارچوب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شود.

درماده دیگری ازاین آیین‌نامه‌آمده است: موسسات موضوع این قانون موظفند نسبت به‌بیمه تکمیل درمانی اساتید وهمسرانشان با رتبه استاد تمامی در زمان اشتغال و امتداد آن در زمان بازنشستگی اقدام کنند.

ماده هفت این آیین نامه صراحت دارد که اساتید موضوع این آیین‌نامه می‌توانند به شرط پذیرش مقاله با معرفی دانشگاه از تخفیف ‪ ۵۰‬ درصدی در هزینه خطوط هواپیمای داخلی دولتی یک نوبت برای شرکت در همایش‌های علمی خارجی و دو نوبت برای شرکت در همایش‌های علمی داخلی در سال استفاده کنند.

در ماده دیگری همه موزه‌ها، اماکن گردشگری، موسسات فرهنگی و کتابخانه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، موظف شدند با ارایه کارت اساتید بازنشسته در نرخ خدمات حداقل ‪ ۵۰‬درصد تخفیف منظور کنند.

در تبصره دیگری نیز، همه دستگاه‌های موضوع ماده ‪ ۱۶۰‬قانون برنامه توسعه موظف شدند در خدمات خود برای اساتید موضوع این آیین‌نامه، اولویت و تسهیلات ویژه قایل شوند.