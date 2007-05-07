سردبیران کتاب ماه با هیات امناء خانه کتاب تشکیل جلسه می دهند / عدم ارتباط نزدیک میان سردبیران و هیات امنا موجب بروز مشکلات شد

علی اکبر اشعری - رئیس هیات امنای موسسه خانه کتاب ایران با بیان این ملطب به خبرنگار مهر، افزود : با تغییر مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییری هم در مدیریت و سردبیری نشریات خانه کتاب به وجود آمد که با دعوت ازچند شخصیت فرهنگی ، مسئولیت سردبیری نشریات کتاب ماه به افراد جدیدی سپرده شد .

وی تصریح کرد : اداره نشریات کتاب ماه از سوی سردبیران جدید انجام می شد تا اینکه مدیریت جدید خانه کتاب آغاز به کار کرد. در این شرایط عملا مدیر تصمیم گیرنده در مورد هر نشریه سردبیر همان نشریه بود .

علی اکبر اشعری یادآور شد : با تشکیل هیات امناء و هیات مدیره جدید خانه کتاب و در نهایت انتخاب مدیرعامل خانه کتاب قرار شد سیاست گذاری در مورد همه کارهای خانه کتاب - از جمله نشریات - از سوی هیات امناء صورت گیرد .

رئیس هیات امنای خانه کتاب در مورد تدابیر اندیشیده شده برای رفع این مشکل ، گفت : برای رفع این مشکلات از خسرو آقایاری (سردبیر کتاب ماه کودک و نوجوان) دعوت به برگزاری نشست کردیم . قصد دارم با هم صحبت کنیم تا ببینیم مشکل کجاست .

وی خاطرنشان کرد : با یکی دو نفر از دوستان صحبت کرده ایم و به زودی با بقیه سردبیران کتاب ماه هم تماس خواهیم گرفت تا مشکلات را بررسی کنیم.

اشعری یادآور شد : علیرضا دربندی ( سردبیر کتاب ماه علوم اجتماعی ) با من تماس گرفت و طی نشستی که با هم داشتیم به طور مفصل با یکدیگر گفتگو کردیم و من از او خواستم با مدیران خانه کتاب هم صحبت کنیم و نشست دوباره ای با هم داشته باشیم . به جز این وقتی در روزنامه خواندم که ایشان علاقه مند به گفتگو است با خسرو آقایاری هم تماس گرفتم و بعد از نمایشگاه با یکدیگر نشستی خواهیم داشت.