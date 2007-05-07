کارگردان "شرک چهار" مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگردان فیلم های "گله" (1999)، "نجات کریسمس" (2004) و "بلندی آسمان" (2005) چهارمین قسمت "شرک" را برای دریم ورکس انیمیشن می سازد. او با دنیای انیمیشن بیگانه نیست و امسال یکی از اپیزودهای مجموعه تلویزیونی محبوب "باب اسفنجی" را کارگردانی کرد. فیلمنامه را تیم سالیوان نوشته که ادامه ای است بر ماجراهای غول سبز و دوستان او.

رویترز گزارش داد مجموعه "شرک" برای دریم ورکس بسیار سودآور بوده است. اولین "شرک" سال 2001 حدود 4/484 میلیون دلار فروش داشت و فروش جهانی فیلم دوم نیز در سال 2004 تقریبا 7/920 میلیون دلار بود. سومین فیلم این مجموعه تحت عنوان "شرک سوم" از 18 مه افتتاح می شود.



این بار هم مثل قسمت های قبل مایک مه یرز به جای غول سبز حرف زده، ادی مرفی به جای شخصیت "الاغ"، کامرون دیاز به جای پرنسس فیونا و آنتونیو باندراس به جای گربه. جاستین تیمبرلیک، خواننده و بازیگر 26 ساله آمریکایی، یکی از چهره های جدید مجموعه است که به جای "آرتی" شاه بعدی صحبت می کند. جان کلیز (شاه هارولد)، جولی اندروز (ملکه لیلیان) و روپرت اورت (پرنس چارمینگ) از دیگر صداپیشگان فیلم هستند. "شرک سوم" را کریس میلر و رامان هوی کارگردانی کرده اند.