بازسازی 4 هزار قلم کالای مازاد شهروندان تهرانی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید محمود نصری اظهار داشت: از ابتدای ماه جاری و با مشارکت اتحادیه های صنف " قالیشویان، تعمیرکنندگان لوازم یخچال و لباسشویی، تعمیرکنندگان لوازم برقی و الکتریکی ، تعمیر کنندگان رادیو و تلویزیون و صوتی و تصویری، تعمیرکنندگان اجاق گاز و لوازم گازسوز و اتحادیه درودگران و مبلسازان"، عملیات تعمیر و بازسازی اقلام جمع آوری شده از شهروندان آغاز شده است.

وی به انجام مرمت و بازسازی حدود 50 درصد از اقلام جمع آوری شده طی دو هفته گذشته اشاره و تاکید کرد: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل آمادگی دارد با مشارکت حوزه معاونت اجتماعی شهرداری لوازم جمع آوری شده از شهروندان را به نیازمندان اهدا نماید .

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به مشارکت بسیار خوب شهروندان در اجرای طرح هبه و اهدای لوازم مازاد خانگی به نیازمندان گفت: از زمان اجرای این طرح تا کنون بیش از 3600 پیام از سوی شهروندان برای واگذاری کالاهای مازاد به شهرداری رسیده که برخی پیامها حاوی دو یا چند کالای مازاد خانگی برای اهداء به نیازمندان بوده است.

نصری خاطر نشان کرد: معاونت اجتماعی شهرداری تهران هم اکنون خانواده های نیازمند تهرانی را جهت دریافت کالاهای بازسازی شده طرح هبه شناسایی کرده و بزودی کالاهای تعمیر شده به خانواده های نیازمند تحویل خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح هبه متوقف نشده و به طور مستمر ادامه دارد، از شهروندان تهرانی درخواست کرد کالاهای مازاد خانگی خود را که امکان استفاده مجدد آنها وجود دارد، از طریق شماره تماس 137 به شهرداری تهران اطلاع داده تا نسبت به تحویل آنها از سوی ماموران شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل اقدام شود.