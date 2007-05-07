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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۵۵

پست الکترونیکی و وبلاگ اداره تئاتر راه‌اندازی شد

پست الکترونیکی و وبلاگ اینترنتی اداره برنامه‌های تئاتر به منظور اطلاع‌رسانی و طرح نظرسنجی راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره برنامه های تئاتر اعلام کرد به منظور ایجاد طرح نظرسنجی از هنرمندان تئاتر و امکان ارتباط سریعتر هنرمندان با روابط عمومی اداره تئاتر پست الکترونیک اداره تئاتربه نشانی edareyetheater@yahoo.com راه اندازی شد.

همچنین برای انعکاس اخبار اداره برنامه های تئاتر و خانه نمایش وبلاگ این اداره به نشانی www.edareyetheater.blogfa.com راه اندازی شد و علاقمندان و هنرمندان تئاتر می توانند برای قرار گرفتن در جریان اطلاعات و اخبار اداره برنامه های تئاتر و خانه نمایش که روزهای گذشته در مطبوعات کشور کار شده به این نشانی مراجعه کنند.

کد مطلب 482164

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