به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره برنامه های تئاتر اعلام کرد به منظور ایجاد طرح نظرسنجی از هنرمندان تئاتر و امکان ارتباط سریعتر هنرمندان با روابط عمومی اداره تئاتر پست الکترونیک اداره تئاتربه نشانی edareyetheater@yahoo.com راه اندازی شد.

همچنین برای انعکاس اخبار اداره برنامه های تئاتر و خانه نمایش وبلاگ این اداره به نشانی www.edareyetheater.blogfa.com راه اندازی شد و علاقمندان و هنرمندان تئاتر می توانند برای قرار گرفتن در جریان اطلاعات و اخبار اداره برنامه های تئاتر و خانه نمایش که روزهای گذشته در مطبوعات کشور کار شده به این نشانی مراجعه کنند.