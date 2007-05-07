وجود 1311 مرکز آموزشی و توانبخشی دانش آموزان استثنایی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حوزه ریاست سازمان آموزش و پرورش استثنایی اظهار داشت: سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حال حاضر بیش از 80 هزار دانش آموز استثنایی را تحت پوشش قرار داده است.

محمد باقر باقری گفت: این دانش آموزان در 7 گروه ناشنوا، نیمه شنوا، نابینا - نیمه بینا، کم توان ذهنی، اختلالات حسی - حرکتی، ناتوانایی های خاص یادگیری و چند معلولیتی در 1311 مرکز و با 17 هزار 464 نفر نیروی انسانی در سراسر کشور به انجام خدمات آموزشی و توانبخشی دانش آموزان می پردازد.

وی، مهم ترین اهداف سازمان آموزش و پرورش استثنایی را طراحی سیستم آموزشی، پرورشی و توانبخشی، تغییر و اصلاح مداوم آموزش و پرورش استثنایی با توجه به روشهای نوین آموزش و پرورش استثنایی در جهان و کمک به پیشگیری از بروز ناتوانایی های جسمی و ذهنی قبل، حین و بعد از تولید از طریق بالابردن سطح آگاهی عمومی در زمینه عوامل بروز معلولیتها و خصوصیات کودکان استثنایی معرفی کرد.

باقری در خصوص انتشار کتب درسی اضافه کرد: در زمینه تالیف کتب درسی سازمان آموزش و پرورش استثنایی با همکاری اساتید و گروههای کارشناسی، کتب ویژه دانش آموزان استثنایی را در گروههای ناشنوا، کم توان ذهنی و نابینا با تعداد 180 عنوان تهیه و چاپ نموده است.

وی با اشاره به اینکه نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مدارس استثنایی از بین فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم و دانشگاههای کشور انتخاب می شوند اظهار داشت: هر سال بیش از 4000 نفر از معلمان و کارشناسان در دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت شرکت می کنند.

باقری یکی دیگر از مهم ترین مقاصد را با توجه به رویکرد جدید سازمان، افزایش پوشش تحصیلی از طریق توسعه آموزش فراگیر، تلفیقی و کاستن از سیستم جدا سازی دانست و گفت: در این روش دانش آموزان استثنایی تا حد امکان به آموزش عادی هدایت شده ودر نزدیک ترین مدرسه محل زندگی خود در کنار سایر کودکان عادی به تحصیل می پردازند.