واکنش طالبان به پیروزی سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طالبان امروز با صدور اطلاعیه ای از "نیکلا سارکوزی" خواست تا اقدامات لازم برای خروج نظامیان فرانسوی از افغانستان را انجام دهد.

در بیانیه طالبان آمده است : از دولت جدید فرانسه می خواهیم تا بر اساس منافع ملت خود تصمیم گرفته و نیروهایش را از افغانستان خارج کند ؛ دولت فرانسه مسئول جان یک تبعه این کشور است که هم اکنون در اختیار نیروهای طالبان قرار دارد؛ ما به هیچ وجه خواهان کشته شدن جوانان فرانسوی در افغانستان نیستیم.

لازم به ذکر است فرانسه هم اکنون هزار نیروی نظامی در افغانستان دارد و از چندی پیش نیز یک تبعه فرانسوی که کارمند سازمان حامی حقوق بشر و کمک های انسان دوستانه " جهانی برای کودکان ما" بود؛ به دست نیروهای طالبان ربوده شده و طالبان در قبال آزادی این تبعه فرانسوی خواستار آزادی تعدادی از نیروهای خود که دربند نیروهای ائتلاف هستند، شده، اما تا کنون پاسخی از سوی نیروهای ائتلاف به این درخواست داده نشده است.

از همین رو طالبان تا مشخص شدن وضعیت انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه به این کشور فرصت داده بود تا درباره این تبعه خود تصمیم گیری کند.