به گزارش خبرگزاری مهر، طرح مشارکت شهرداری تهران و سازمان اورژانس کشور تحت عنوان ساماندهی فوریت‌های پزشکی در شهر تهران بهره برداری می‌شود. در این طرح از پد بالگرد، اورژانس خودرویی و موتورلانس‌ها رونمایی می‌شود.

بر اساس این گزارش در این طرح از احداث ۱۲۰ پایگاه اورژانس که شامل ۵۹ پایگاه سوله بحران، ۱۸ پایگاه ایستگاه آتش نشانی، ۳۴ پایگاه کانکس مستقر در معابر، ۹ پایگاه در سایر ساختمان‌های شهرداری رونمایی می‌شود و در ادامه ۷۰ جایگاه استقرار موتورلانس شامل (۶۴ جایگاه در ایستگاه آتش نشانی، ۶ جایگاه در سوله‌های بحران) و ۴۷ پد بالگرد که شامل (۲۷ پد بالگرد در مناطق، ۱۲ پد در محوطه سوله‌های بحران و ۸ پد در سایر نقاط شهر از جمله بیمارستان‌ها است)، مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

این طرح روز شنبه ۲۱ دی ماه ۹۸ در مجموعه ورزشی شهید کاظمی رونمایی خواهد شد.