به گزارش خبرنگار مهر، مهندس عزت‌اله ضرغامی در بخشی از مراسم جشنواره نماز و نیایش گفت: "در طول سه سال فعالیت در صدا و سیما موضوعاتی بودند که می‌خواستم آنها را به عنوان بسته‌های محتوایی وارد تولید‌ات به ویژه بخش نمایش در حوزه‌های تلویزیون، رادیو و مراکز وارد کنم. در حد بضاعت‌مان، نماز موفقترین بخش بود و من از دوستانی که در این باره زحمت کشیدند قدردانی می‌کنم. همه می‌دانیم در کار رسانه‌ای و فرهنگی مهم تاثیرگذاری است. در بسیاری از مجموعه‌ها نماز جایگاه خوبی دارد و خیلی خوب از آن استفاده شده است."

رئیس رسانه ملی با اشاره به مجموعه "زیر تیغ" گفت: "بهترین فراز این مجموعه، شخصیت اول آن بود که وقتی از حالت شک و تردید خارج می‌شود و قصد دارد خود را به قانون معرفی کند، یک وضوی خوب و با معرفت می‌گیرد و نمازی دلنشین می‌خواند. این نماز در بیننده خیلی تاثیرگذار بود و به دل همه نشست. البته باید دقت کرد نماز در چه جایگاهی طرح شود. نماز خیلی حساس است و باید بیشترین حساسیت درباره آن وجود داشته باشد، حتی من به دوستان می‌گویم برای نماز جماعت هم باید ابتکار به خرج دهند تا تاثیرگذار باشد. باید نماز خوب انتخاب شود تا پخش به موقع آن تاثیرگذار باشد."

وی خاطرنشان کرد: "در تولیدات نمایشی هم در صدا و هم سیما باید نشان دهیم که نماز امری همگانی است. البته نباید تصور کنیم همیشه باید مثبت‌ترین و موجه‌ترین‌ها نماز بخوانند و دیگران نماز نخوانند. نماز یک مسئله عمومی است. به نظرم شخصیت‌هایی که نماز می‌خوانند نباید پاستوریزه باشند، چون بیننده هم احساس همذات پنداری نمی‌کند. کم یا زیاد، اشتباه یا درست اکثراً نماز می‌خوانند، حال درصدی هم هستند که نماز نمی‌خوانند. ما باید نشان دهیم که نماز خواندن فقط برای آدم‌های خاص نیست."

وی با بیان اینکه هیچ مجموعه نمایشی تولید نخواهد شد مگر آنکه در پلان یا سکانسی باورپذیری امر نماز نشان داده شود، گفت: "ما باید قرائت درست نماز را نشان دهیم. در کارهای نمایشی برای آموزش نماز باید تلاش کنیم و در این زمینه خلاقیت داشته باشیم. با کارهای گرافیکی وضو و مقدمات نماز را هم نشان دهیم. در این باره کمتر کار شده و رسانه ملی وظیفه دارد به طرق مختلف نماز را به کودکان و نوجوانان آموزش دهد. در حال حاضر در برنامه‌های کودک و نوجوان عمو پورنگ موفق است. جذابیت برنامه باعث اقبال کودکان شده و ما باید از طریق برنامه‌های جذاب به کودکان و نوجوانان آموزش دهیم. باید روی مسائل نماز کارهای عمیق معارفی و برنامه‌ریزی درست انجام شود."

دکتر تقی‌پور، دبیر ستاد اقامه نماز صدا و سیما، نیز در این مراسم گفت: "نماز مهمترین موهبت خدا بر انسان است. ترویج و تبلیغ این موهبت الهی امری خطیر است که ظرافت خودش را می‌طلبد. در این میان نقش رسانه ملی به عنوان بزرگترین و مهمترین رسانه کشور در امر ترویج فرهنگ نماز اهمیت دارد و باید گوی سبقت را از دیگر رقبا برباید. تاکنون صدا و سیما تلاش بسیاری در فرهنگ نماز انجام داده، چرا که فرهنگ نماز از فرهنگ دینی و اخلاقی جدا نیست. رسانه ملی از همه ظرفیت‌های مختلف خود چه در عرصه سیاستگذاری یا تولید در شبکه‌های مختلف صدا و سیما بهره‌برداری کرده است."

وی در ادامه خاطرنشان کرد: "هر سال صدا و سیما با بیش از 100 هراز دقیقه برنامه تلاش کرده نقش تاثیرگذار خود را در حوزه نماز نشان دهد. تولید و پخش 250 هزار دقیقه برنامه در صدا و 150 هزار دقیقه برنامه در سیما در دستور کار قرار دارد. تهیه و چاپ و انتشار مقالات در سال 1385 بخش از فعالیت پژوهشی سازمان با رویکرد ترویج فرهنگ نماز بود. توسعه سایت اینترنتی نماز، برگزاری جلسات و میزگرد، نشست‌های تخصصی و برگزاری جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیونی نماز و نیایش به منظور راهکارهای ترویج فرهنگ نماز از دیگر فعالیت‌های ستاد اقامه نماز صدا و سیما است."

دبیر ستاد اقامه نماز صدا و سیما با اشاره به آثار رسیده در بخش‌های رادیو و تلویزیون به جشنواره نماز و نیایش گفت: "137 اثر در سیما، 120 اثر در رادیو و 19 اثر در بخش خبر ارسال شد که از این تعداد 10 اثر تلویزیونی، 12 اثر رادیویی و چهار اثر در بخش خبر برگزیده شدند. همچنین در بخش ویژه هم از آثاری تقدیر به عمل خواهد آمد."

حجت‌الاسلام و المسلمین متوسل، قائم مقام ستاد مرکزی اقامه نماز صدا و سیما، گفت: "باید چهره نماز در تولیدات رسانه ملی نشان داده و باید فرهنگ‌سازی شود. در حال حاضر در تیتراژ برخی برنامه ها نام کارشناس دینی را می‌بینیم، اما در بعضی موارد اسم کارشناس دینی صرفاً برای رفع مسئولیت است. عالمان آگاه به زمان و دین باید وارد کار شوند. به عنوان نمونه در مجموعه "امام علی (ع)" که تاثیر زیادی بر مخاطبان داشت، تنها به جنبه‌های حکومتی پرداخته شده بود و یک نماز نشان نداده شد. به یاد دارم در مراسمی محمدرضا شریفی‌نیا پیش من آمد و گفت "باید به من جایزه بدهید، چون در این مجموعه فقط نماز من نشان داده شد."

در بخشی از مراسم گلی‌زاده بیانیه هیئت داوران بخش رادیو و مهندس خطیبی بخش تلویزیون و مهندس عباسی بخش خبر را قرائت کردند. پخش کلیپی از تولیدات و صحبت‌های مدیران و نماهنگ از دیگر بخش‌های جشنواره نماز و نیایش بود.

در انتهای مراسم برگزیدگان جشنواره نماز و نیایش به این ترتیب معرفی شدند: در بخش رادیو "خداوند بزرگ است" به تهیه‌کنندگی صادق داوری‌فر از رادیو جوان، "بال پرواز" به تهیه‌کنندگی زهرا خضری‌آذر از فارس، "صدای روستا" به تهیه‌کنندگی امید تنی از خلیج فارس، "عشق زیروسی" به گزارشگری مریم سربخشیان از آذربایجان شرقی، سرود "شکرانه" به آهنگسازی جلال رحیمی از مهاباد، "قصه نماز گل سرخ" به تهیه‌کنندگی مرجان جوادی از آذربایجان غربی، "اوشاقلار سلام" به تهیه‌کنندگی فرح غنی‌زاده از اردبیل، "سجاده و تسبیح" به گویندگی مرتضی حافظی از رادیو ایران، "ناخدای باخدا" به گویندگی محمود فخاری از خلیج فارس، "پرواز" به نویسندگی و تهیه‌کنندگی فاطمه زارع از یزد، "عروس باران" به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجید حمزان‌لویی از خراسان شمالی و "قصه نماز گل سرخ" به نویسندگی مریم آفریده از آذربایجان غربی.

در بخش تلویزیون برگزیدگان عبارتند از "نماز لیق" به کارگردانی نورمحمد نجاری از گلستان، "طعم پائیز" به محقق حجت‌الاسلام قدوسی از اردبیل، "چشم‌های آبادی" به کارگردانی قدرت باقری از ایلام، "ابراهیم در آتش" به کارگردانی فاطمه نصیری‌فرد از قم، "فرشته" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی پژمان علیپور از مهاباد، "پرواز" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی قاسم بدیرخانی از شبکه دو، نماهنگ نماز به تصویربرداری حسین سلطانپور از فارس، نماهنگ نماز به تهیه‌کنندگی مهناز آذین از شبکه اول، "عصاره بهشت" به کارگردانی امیر شمخانی و سعید پورشعبانی از همدان و "چشمه‌ای که جاری شد" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی رضا شاه‌مرادی از اصفهان.

در بخش خبری گزارش خبری "نماز عبودیت زندگی در حج نمادین دانش‌آموزی" به گزارشگری ثریا ثامری از آبادان و تهیه‌کنندگی سیامک عرب، برنامه "از تولد تا مرگ با نماز" به گزارشگری شبنم جابریان و تصویربرداری رحیم علیزاده از آذربایجان غربی.

در بخش ویژه، برنامه " به افق آفتاب" به سردبیری حسن آقاجانی از رادیو ایران، برنامه "بر ساحل امن نیاز" به سردبیری و تهیه‌کنندگی رضا میری از شبکه قرآن سیما، مجموعه "زیرزمین" به کارگردانی علیرضا افخمی از شبکه سه، برنامه "سر عشق" به کارگردانی علیرضا سرباز از شبکه قرآن سیما و از واحد مرکزی خبری برنامه "نماز و نیایش" به گزارشگری و خبرنگاری داود ژین.

همچنین جشنواره نماز و نیایش حسن خجسته، معاونت صدا و علی دارابی، معاونت امور مجلس و استان‌ها را شایسته تقدیر اعلام کرد.