اعلام آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدی علوی درباره آخرین وضعیت انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال، گفت: در جلسات هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بحث گزارش کمیته فنی درباره سرمربی تیم ملی به استحضار اعضا رسید. در این موارد مدیریت اقتضایی هم در هیات رئیسه بررسی می شود. ان شاءالله ظرف ۸ یا ۹ روز آینده جمعبندی خواهیم داشت و تیم ملی کارش را برای بازی با هنگ کنگ و کامبوج و سپس عراق و بحرین آغاز می کند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا سرمربی تیم ملی توسط هیات رئیسه انتخاب می شود؟ انتخاب سرمربی ابتدا در کمیته های تخصصی بررسی و سپس نتایجش به هیات رئیسه ارسال می شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در خصوص مطرح شدن نام یحیی گل محمدی، علی دایی و امیر قلعه نویی برای تیم ملی فوتبال، یادآور شد: این اسامی سرمایه های فوتبال کشورمان هستند و باید از آنها با احترام یاد کنیم. یحیی گل محمدی نسل جدیدی از فوتبال را به نمایش می گذارد. امیر قلعه نویی پرافتخارترین مربی باشگاهی ما است. علی دایی اسطوره فوتبال کشورمان است. اجازه بدهید اسمی را مطرح نکنیم. این جلسات ادامه دارد. روز گذشته هم نشست هایی بود.

علوی درباره اینکه برانکو ایوانکوویچ در گفتگویی اعلام کرده که نامش از میان گزینه های هدایت تیم ملی فوتبال ایران حذف شده است، یادآور شد: گفتگوی برانکو را دیدم که گفته بود مذاکرات متوقف شده است. از میان گزینه های داخلی و گزینه های خارجی بهترین تصمیم گرفته می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که چرخش فدراسیون فوتبال به سمت مربیان داخلی به خاطر مسائل اقتصادی است یا راهبردی؟ گفت: اردیبهشت ماه بود که زلاتکو کرانچار سرمربی تیم امید کنار رفت که یکی از مباحثش تامین منابع مالی بود. بعد از آن بود که شرایط ادامه کار برای دیگر مربیان خارجی فراهم نشد. مدیریت اقتضایی و سنجش شرایط فعلی یکی از مهمترین مواردی است که در تصمیمات موثر است. وقتی مربی خارجی حقش را می خواهد و قراردادش را فسخ می کند، مشکل افزایش می یابد. به عنوان یک راهبرد نه اما فدراسیون همواره بر استفاده از دانش روز مربیان خارجی تاکید دارد. آرسن ونگر (سرمربی سابق آرسنال و رئیس توسعه فوتبال فیفا برای برگزاری یک دوره پیشرفته مربیگری به ایران دعوت شده است ولی شرایط انتخاب سرمربی تیم ملی هم در این موضوع دخیل است و باید جزئیاتش بررسی شود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در پایان درباره زمان برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال و اینکه آیا ممکن است این انتخابات زودتر از تاریخ مقرر (اردیبهشت 99) برگزار شود، اظهار کرد: برنامه هیات رئیسه برگزاری انتخابات در موعد مقرر طبق اساسنامه و در اسرع وقت است. اگر شرایط فراهم شود، حتی زودتر از موعد مقرر انتخابات را برگزار خواهیم کرد.