  1. بین الملل
  2. سایر
۹ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۵۹

انفجار بمب در بغداد دو كشته و مجروح بر جا گذاشت

انفجار بمب در بغداد موجب كشته شدن يك عراقي و زخمي شدن يك آمريكايي شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، متئواندرسون يکي از نيروهاي آمريکايي حاضر درصحنه بمب گذاري اعلام کرد: " انفجار يک بمب درکنار يک کاروان شامل چهاراتومبيل نظامي آمريکا که ساعت 9 صبح به وقوع پيوست موجب کشته شدن يک مترجم عراقي و جراحت شديد يک نظامي آمريکايي  شد."

کد مطلب 48219

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها