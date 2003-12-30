انفجار بمب در بغداد دو كشته و مجروح بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، متئواندرسون يکي از نيروهاي آمريکايي حاضر درصحنه بمب گذاري اعلام کرد: " انفجار يک بمب درکنار يک کاروان شامل چهاراتومبيل نظامي آمريکا که ساعت 9 صبح به وقوع پيوست موجب کشته شدن يک مترجم عراقي و جراحت شديد يک نظامي آمريکايي شد."
انفجار بمب در بغداد موجب كشته شدن يك عراقي و زخمي شدن يك آمريكايي شد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، متئواندرسون يکي از نيروهاي آمريکايي حاضر درصحنه بمب گذاري اعلام کرد: " انفجار يک بمب درکنار يک کاروان شامل چهاراتومبيل نظامي آمريکا که ساعت 9 صبح به وقوع پيوست موجب کشته شدن يک مترجم عراقي و جراحت شديد يک نظامي آمريکايي شد."
کد مطلب 48219
نظر شما