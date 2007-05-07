پنجاه و ششمین جلسه رسیدگی به پرونده انفال برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری کویت، درجلسه امروز وکیل مدافع "صابر الدوری" یکی از متهمان پرونده انفال خواستار تبرئه وی شد.

"صابر عبدالعزیز الدوری" در سال 1987 مدیریت سازمان اطلاعات نظامی عراق را در جریان حمله انفال برعهده داشت.

وکیل الدوری با اشاره به اینکه مردم کربلا نیزخواستار تخفیف مجازات وی شدند، گفت : "الدوری" آن زمان که استاندار کربلا بود رفتار و برخوردهایش خوب و قابل قبول بود.

قاضی العریبی رئیس دادگاه انفال، ادامه جلسه رسیدگی به این پرونده را به فردا موکول کرد.

صدام" دیکتاتور سابق عراق که به سبب ارتکاب جنایت دجیل ( کشتار 148غیر نظامی در سال 1982) اعدام شد و 6 تن دیگر ازهمدستانش، ازمتهمان کشتار مردم بیگناه کرد هستند.

ازجمله متهمان این پرونده "علی حسن مجید" ملقب به "علی شیمیایی" است که به مشارکت درکشتار نزدیک به 180 هزارشهروند کرد عراقی و کوچاندن هزاران تن دیگر و همچنین ویران کردن سه هزار روستا طی دو سال 1987 و 1988 متهم است.