تغییرات در فدراسیون ووشو احترام به نظر اهالی این رشته است / رئیس آینده باید ووشو را از بحران خارج کند

حسین داودی پناه بنیانگذار ووشو درایران در این رابطه به خبرنگار مهر گفت : سازمان تربیت بدنی با این حرکت از نابودی ووشو جلوگیری کرد و باید ازمسئولین به خصوص مهندس علی آبادی ومعاون ایشان هاشمی تشکر کنیم. به واقع مسئولان نشان دادند که به نظر اهالی این رشته و کارشناسان امر احترام گذاشته و به خوبی می دانند در مجموعه تحت نظارت آنها چه می گذرد.

وی ادامه داد: ووشو با سیاستهای غلط رئیس خود راه را به اشتباه طی می کرد و من به همراه برخی از افراد قدیمی و پیشکسوت این جریان را در جلسات مختلف به اطلاع مسئولان سازمان تربیت بدنی رسانده و خواستار دخالت ایشان در امور ووشو شدیم. متاسفانه رئیس سابق این فدراسیون با وعده وعید و برخی صحبت های غیر واقع بسیاری از دلسوزان را ازووشو دور کرد که استعفاهای مداوم بیانگر این مطلب است.

داودی پناه درپایان گفت : امیداورم یک مدیر واقعی که بتواند این اوضاع نابسامان را سروسامان دهد انتخاب شود. شخصی که این خرابی را ترمیم کند. خانه ووشو را که رئیس قبلی نتوانست حفظ کند را مجددا" مهیای حضور و تمرکز ووشو نماید. هرچند که معتقدم رئیس آینده فدراسیون ووشو کار دشواری پیش رو دارد.