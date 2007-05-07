سلسله سخنرانی های دانش و هنر ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این سخنرانی ها که دومین دوره از سلسله برنامه های پاسداشت فرهنگ و تمدن ایران زمین است، روز چهارشنبه 19 اردیبهشت از ساعت 17 الی 19 با سخنرانی دکتر عبدالعظیم رضایی و با موضوع دانش ایرانی آغاز می شود.

گفتنی است عبد العظیم رضایی درباره موضوعاتی مانند نخستین کاغذ سازی، پزشکی، پارچه بافی، فلزکاری در ایران، یافته های باستان شناسی در کاشان، شوش، چالوس، لرستان و بیستون، دانش ریاضی و اختر شناسی در ایران سخن می گوید.

این سخنرانی ها در مرکز همایش های مجموعه فرهنگی هنری تهران واقع در خیابان شریعتی، روبروی بهار شیراز، سینما ایران برگزار می شود.

