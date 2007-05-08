20 درصد آب خوری ها و سرویس های بهداشتی مدارس مشترک است

الهه حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: با توجه به بالا بودن بیماری های انگلی، روده ای و عفونی جداسازی سرویس های بهداشتی و آب خوری در مدارس ضروری است.

وی خاطر نشان ساخت: بر اساس چشم انداز تعریف شده 5 ساله این دوبخش باید در مدارس از یکدیگر جدا شوند.

حسن پور یادآور شد: با گذشت 3سال از برنامه های ذکر شده این چشم انداز و با اعتباری بالغ بر 400میلیون تومان در 80 درصد مدارس آب خوری ها و سرویس های بهداشتی از یکدیگر جدا شده اند و سعی بر آن است تا سال آینده تمام مدارس شهرستانهای استان تهران شامل این جداسازی شوند .

کارشناس مسئول بهداشت سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران تاکید کرد: دانش آموزان خود نیز باید مراقبت های بهداشتی را جدی بگیرند و از آب خوری هایی که در آنها دست می شویند، آب ننوشند.