آمريكا درصدد برقراري ارتباط با ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر ، " ولفگانگ تيرزه " رئيس پارلمان آلمان در گفتگو با اين روزنامه با اشاره به وقوع حادثه زلزله در شهر بم و فراخواني ايران براي دريافت کمکهاي بين المللي اظهار داشت : ارسال کمکهاي بين المللي براي رسيدگي به اوضاع آسيب ديدگان مي تواند گام مهمي در راستاي بهبود روابط ايران و دنياي غرب به شمار آيد .

وي با اشاره به اينکه مقامات آمريکايي نيز در همان ساعات اوليه ازارائه کمکهاي نقدي و غير نقدي خود خبر دادند و همدردي خود را با بازماندگان اين حادثه ابراز داشتند ، تصريح کرد : مقامات آمريکايي در صدد ايجاد راهي براي از سرگيري روابط خود با ايران هستند و اين امر بر کسي پوشيده نيست .

رئيس پارلمان آلمان همچنين افزود : اقدامات مقامات ايراني در خصوص اعلام دريافت کمکهاي بين المللي صرف نظر از چگونگي روابط ديپلماتيک را قابل تقدير خواند .

" تيرزه " در ادامه با ذکر اين مطلب که همواره بايد درصدد ارتقا و بهبود روابط ديپلماتيک بود، خاطرنشان کرد: آلمان آمادگي دارد به محض آغاز بازسازي بم در اين امر مشارکت فعال داشته باشد .

رئيس پارلمان آلمان به اظهارات اخير " فريدبرت فلوگر" سخنگوي سياست خارجي احزاب سوسيال مسيحي و سوسيال دمکرات آلمان گفت : فلوگر پس از حادثه زلزله در شهر بم اعلام کرد که اکنون زمان آن فرارسيده تا مقامات آمريکايي در سياستهاي خود تجديد نظر کرده و تغييراتي در نوع گفتمان خود ايجاد نمايند .

" گرنوت ارلر" نماينده ومعاون حزب سوسيال دمکرات پارلمان آلمان نيزدر گفتگو با اين روزنامه در اين خصوص ابراز اميدواري کرد : کمکهاي بين المللي ارائه شده به ايران بتواند دريچه تازه اي درروابط آتي ايران و دنياي غرب باز کند .

" ارلر" در ادامه خاطر نشان کرد: آمريکا در صدد است تا از اين مسئله بهره برداري سياسي نموده و آن را آغازي براي از سرگيري گفتگو و ايجاد رابطه ديپلماتيک با ايران قرار دهد .

