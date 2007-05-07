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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۴:۵۷

اخبار کوتاه فرهنگی

اخبار کوتاه فرهنگی

فیلم سینمایی "اتللو" به کارگردانی استوارت برگ روز شنبه 18 اردیبهشت ساعت 18 در سینما صحرا برای اعضا فیلمخانه ملی ایران به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت ارشاد اعلام کرد این فیلم محصول سال 1965 انگلستان است با نقش آفرینی لارنس اولیویه، فرانک فینلی و جویس ردمن.

- فیلم "آواز خاک" ساخته سیدروح الله حجازی پروانه زرین جایزه ویژه هیئت داوران را برای بهترین کارگردانی اثر ویدیویی بلند از جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان دریافت کرد. این فیلم به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی با مشارکت شبکه یک سیما ساخته شده و بازیگرانی چون پوریا ابراهیم پور، یونس غزالی، علی بکاییان، مهدی میامی، سلیمه رنگزن و نسرین نکیسا در آن بازی می کنند. فیلم داستان درگیری دو پسربچه است که آهن آلات قراضه می فروشند.

- برنامه "مروری بر زندگی و آثار رسول ملاقلی پور" در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران، فیلم های این فیلمساز فقید را نمایش می دهد. روابط عمومی موزه اعلام کرد روز 20 و 22 اردیبهشت ساعت 30/16 فیلم های "پرواز در شب" و "افق" و در جلسات بعدی به ترتیب فیلم های "مجنون"، "پناهنده"، "سفر به چزابه"، "هیوا"، "نسل سوخته"، "قارچ سمی"، "مزرعه پدری" و "میم مثل مادر" به نمایش درمی آیند.

- نمایشگاه نقاشی صفورا اسعدیان روز جمعه 21 اردیبهشت ساعت 16 تا 21 در نگارخانه نقش جهان افتتاح می شود. این نمایشگاه تا 26 اردیبهشت هر روز ساعت 10 تا 12 و 17 تا 20 برقرار است.

کد مطلب 482210

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