اخبار کوتاه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت ارشاد اعلام کرد این فیلم محصول سال 1965 انگلستان است با نقش آفرینی لارنس اولیویه، فرانک فینلی و جویس ردمن.

- فیلم "آواز خاک" ساخته سیدروح الله حجازی پروانه زرین جایزه ویژه هیئت داوران را برای بهترین کارگردانی اثر ویدیویی بلند از جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان دریافت کرد. این فیلم به تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی با مشارکت شبکه یک سیما ساخته شده و بازیگرانی چون پوریا ابراهیم پور، یونس غزالی، علی بکاییان، مهدی میامی، سلیمه رنگزن و نسرین نکیسا در آن بازی می کنند. فیلم داستان درگیری دو پسربچه است که آهن آلات قراضه می فروشند.

- برنامه "مروری بر زندگی و آثار رسول ملاقلی پور" در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران، فیلم های این فیلمساز فقید را نمایش می دهد. روابط عمومی موزه اعلام کرد روز 20 و 22 اردیبهشت ساعت 30/16 فیلم های "پرواز در شب" و "افق" و در جلسات بعدی به ترتیب فیلم های "مجنون"، "پناهنده"، "سفر به چزابه"، "هیوا"، "نسل سوخته"، "قارچ سمی"، "مزرعه پدری" و "میم مثل مادر" به نمایش درمی آیند.

- نمایشگاه نقاشی صفورا اسعدیان روز جمعه 21 اردیبهشت ساعت 16 تا 21 در نگارخانه نقش جهان افتتاح می شود. این نمایشگاه تا 26 اردیبهشت هر روز ساعت 10 تا 12 و 17 تا 20 برقرار است.