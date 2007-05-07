مذاکرات 50 مقام اسرائیلی در امان درباره طرح صلح اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، پنجاه شخصیت رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه این هفته ( 20 اردیبهشت ) به دعوت "عبدالسلام المجالی " نخست وزیر سابق اردن به منظور تلاش برای فعال کردن روند صلح اعراب به امان سفر می ‌کنند.



بر اساس این گزارش، "المجالی" در سفری به فلسطین اشغالی این دعوت را انجام داده است .

"المجالی" چندی پیش پس از سفر به فلسطین اشغالی اعلام کرده بود دیدار مهمی از اسرائیل به منظور رساندن پیام صلح عربی انجام داده، اما این دیدار رسمی نبوده است .

در همین رابطه، روزنامه "یدیعوت آحارونت" رژیم صهیونیستی نیز نوشت که این گروه با "عبدالله دوم" شاه اردن نیز دیدار خواهد کرد.

دعوت ‌شدگان به اردن را اعضای مجلس رژیم صهیونیستی(کنیست)، و احزاب این رژیم نظیر کادیما و کار، روزنامه‌نگاران و رئیس سابق موساد تشکیل می دهند.

اردن اخیرا بر اساس ابلاغ اتحادیه عرب همراه با مصر به عنوان نماینده این اتحادیه برای پیگیری طرح صلح عربی فعالیتهایی را آغاز کرده است .

این درحالی است که قرار است "لیونی" وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه هفته جاری به مصر سفر کرده و در آنجا با مقامهای مصر و اردن درباره طرح صلح اعراب مذاکره کند.