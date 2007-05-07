داد و ستد 109میلیارد ریال فولاد در بورس فلزات تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران، تالار این بورس در روز دوشنبه شاهد جمعا 21 هزار و 10 تن عرضه و در مقابل 17 هزار و 10 تن تقاضا برای محصولات فوق الذکر بود.

امروز در گروه فولاد، در 6 رینگ معاملاتی جداگانه مقدار 17 هزار و 10 تن انواع محصولات فولادی به ارزش 109 میلیارد و 865 میلیون و 800 هزار ریال به صورت سلف معامله شد که تنها فلز مورد معامله در این روز را به خود اختصاص داد.

در گروه محصولات، آلومینیوم مس، روی و کنسانتره نیز هیچگونه عرضه ای صورت نگرفته است.