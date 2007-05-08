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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۱۷

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اراک :

مسئولان باید راه را برای جوانان هموار کنند

اراک - خبرگزاری مهر : رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اراک گفت : از آنجایی که جامعه ما جوان است و بیشترین قشر جامعه را جوانان تشکیل می دهند مسئولان باید در حوزه های فرهنگی با برنامه ریزی های مناسب راه را برای تعالی جوانان هموار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، محمدرضا قاری شامگاه دوشنبه در همایش یک روزه "بسیجی، بصیرت و آینده" در تالار ولایت دانشگاه آزاد اراک افزود : آینده جامعه در دستان جوانان است و بسیج دانشجویی یکی از بخش هایی است که جوانان می توانند فعالیت های خود را در زمینه های مختلف در آن به نمایش بگذارند.

وی ایثار علمی و الهی را از اندیشه های استاد مطهری دانست و خاطرنشان کرد : اندیشه های این استاد بزرگ الگوی مناسبی برای دانشجویان بسیجی و تمام اقشار مختلف جامعه است .

امام جمعه موقت اراک حجت الاسلام علی اصغر الهامی نیان نیز در این همایش اظهار داشت : جامعه نگری و اخلاص از ویژگی های بارز شهید مطهری است که وجود اخلاص در وی باعث ماندگاری اندیشه های این استاد بزرگ شده است .

مسئول بسیج دانشجویی استان مرکزی یادآور شد : از مهمترین اهداف بسیج دانشجویی شناخت اهداف و تلاش های دشمن ، بالا بردن دانش و بینش معارف اسلامی و پرداختن به موضوع حجاب است.

سرهنگ حسن نجفی منش با اشاره به حضور مدبرانه و آگاهانه بسیج در عرصه های مختلف افزود : تبیین چارچوب های انسجام اسلامی و وحدت ملی از دیگر ضروریات کار بسیج است .
کد مطلب 482218

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