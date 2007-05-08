مسئولان باید راه را برای جوانان هموار کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، محمدرضا قاری شامگاه دوشنبه در همایش یک روزه "بسیجی، بصیرت و آینده" در تالار ولایت دانشگاه آزاد اراک افزود : آینده جامعه در دستان جوانان است و بسیج دانشجویی یکی از بخش هایی است که جوانان می توانند فعالیت های خود را در زمینه های مختلف در آن به نمایش بگذارند .

وی ایثار علمی و الهی را از اندیشه های استاد مطهری دانست و خاطرنشان کرد : اندیشه های این استاد بزرگ الگوی مناسبی برای دانشجویان بسیجی و تمام اقشار مختلف جامعه است .

امام جمعه موقت اراک حجت الاسلام علی اصغر الهامی نیان نیز در این همایش اظهار داشت : جامعه نگری و اخلاص از ویژگی های بارز شهید مطهری است که وجود اخلاص در وی باعث ماندگاری اندیشه های این استاد بزرگ شده است .

مسئول بسیج دانشجویی استان مرکزی یادآور شد : از مهمترین اهداف بسیج دانشجویی شناخت اهداف و تلاش های دشمن ، بالا بردن دانش و بینش معارف اسلامی و پرداختن به موضوع حجاب است .