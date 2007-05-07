ممنوعیت ماشین حساب و تلفن همراه در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آزمون دانشگاه آزاد با بیان توصیه هایی به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد از این افراد خواست : چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات اعلام شده در کارت ورود به جلسه با اطلاعات مندرج در کاردت درخواست ثبت نام خود مشاهده کردند به باجه های رفع نقص که در حوزه های توزیع کارت مستقر شده اند مراجعه کنند تا مسئولان ذیربط نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

داوطلبانی که با توجه به گواهی تایید شده سازمان بهزیستی قادر به پاسخگویی به سوالات آزمون نیستند و نیاز به منشی دارند به محض ورود به حوزه امتحانی مراتب را به مسئولان حوزه یادآوری کنند تا قبل از شروع آزمون اقدامات لازم در مورد آن ها به عمل آید.

به داوطلبان توصیه می شود حداقل یک ساعت قبل از برگزاری هر نوبت از آزمون با همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر عکس دار در محل امتحان حضور داشته باشند. به داوطلبان توصیه می شود قبل از ورود به حوزه آزمون کارت ورود به جلسه خود را در سمت چپ سینه الصاق کنند.

داوطلبان هنگام استقرار در صندلی خود دقت کنند که شماره کارت ورود به جلسه و شماره پاسخنامه آن ها یکسان باشد، در غیر این صورت مراتب را جهت رفع اشکال به مسئولان مربوطه اطلاع دهند.

داوطلبان قبل از شروع پاسخگویی به سوالات، توضیحات روی جلد دفترچه را با دقت مطالعه کرده و با توجه به آن نسبت به پاسخگویی سوالات مربوطه به رشته خود اقدام کنند.

به منظور خنثی کردن پاسخ های حدسی یا تصادفی، برای هر پاسخ غلط یک سوم نمره منفی منظور می شود، بنابر این به داوطلبان توصیه می شود، اگر پاسخ سوالی را نمی دانند به آن جواب ندهند.

پاسخنامه تستی حتما باید با مداد نرم و پر رنگ پاسخ داده شود. داوطلبان می توانند جهت استفاده از سیستم های اطلاع رسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، برچسب صندلی خود را بعد از اتمام آخرین نوبت آزمون به همراه خود از جلسه امتحان بردارند.