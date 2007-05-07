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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۵:۳۶

طی نمابری به مهر ارسال شد؛

توضیحات زادسر در خصوص اظهار نظر خود درباره تبعید آلوده کنندگان شهر

توضیحات زادسر در خصوص اظهار نظر خود درباره تبعید آلوده کنندگان شهر

یک روز پس از انتشار گفتگوی علی زادسر در واکنش به اظهارات سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، وی با ارسال نمابری خواستار درج توضیحات ذیل در این خصوص شد.

به گزارش خبرنگار مهر متن کامل توضیحات عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

اینجانب در مصاحبه 16/2/86 مطالبی دیگر علاوه بر آنچه که به صورت ناقص و بعضا منقلب آمده است عرضه داشته ام که قطعا در نوار مصاحبه بنده مضبوط است که عبارتند از:

1- قطعا و یقینا منظور دادستان محترم تهران سعید مرتضوی زن های خیابانی و دختران فراری بوده است ، نه هر کس که عرف ، او را به اصطلاح بد حجاب می شناسند.

2- جهت راه اندازی امر به معروف و نهی از منکر عمومی، صدا و سیما باید به یاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی بشتابد.

3- عملکرد برخی از بزهکاران اجتماعی اگر مصداق مفسد فی الارض باشد، هر قاضی در هر کجای ایران اسلامی می تواند حکم تبعید هر یک از آنان را صادر کند.

4- اقدامات سعید مرتضوی که از چهره های خدوم ، شجاع و برجسته دستگاه قضائی است ، قابل ستایش و سزاوار پشتیبانی است به خصوص در روزگار تهاجم قلم بدستان مزدوری که دنبال براندازی خاموش بوده اند.

کد مطلب 482223

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