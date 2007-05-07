توضیحات زادسر در خصوص اظهار نظر خود درباره تبعید آلوده کنندگان شهر

به گزارش خبرنگار مهر متن کامل توضیحات عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

اینجانب در مصاحبه 16/2/86 مطالبی دیگر علاوه بر آنچه که به صورت ناقص و بعضا منقلب آمده است عرضه داشته ام که قطعا در نوار مصاحبه بنده مضبوط است که عبارتند از:

1- قطعا و یقینا منظور دادستان محترم تهران سعید مرتضوی زن های خیابانی و دختران فراری بوده است ، نه هر کس که عرف ، او را به اصطلاح بد حجاب می شناسند.

2- جهت راه اندازی امر به معروف و نهی از منکر عمومی، صدا و سیما باید به یاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی بشتابد.

3- عملکرد برخی از بزهکاران اجتماعی اگر مصداق مفسد فی الارض باشد، هر قاضی در هر کجای ایران اسلامی می تواند حکم تبعید هر یک از آنان را صادر کند.

4- اقدامات سعید مرتضوی که از چهره های خدوم ، شجاع و برجسته دستگاه قضائی است ، قابل ستایش و سزاوار پشتیبانی است به خصوص در روزگار تهاجم قلم بدستان مزدوری که دنبال براندازی خاموش بوده اند.