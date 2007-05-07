جریان مخالف قالیباف هیچ گزینه جایگزینی معرفی نمی کند

معصومه آباد، عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مباحث و جلسات رسمی و غیررسمی شورای سوم برای انتخاب شهردار تهران، گفت: اعضای شورای جدید در جلسات رسمی و غیررسمی خود که قبل از سال نو و بعد از سال جدید انجام شد به مولفه های مدیریت شهری پرداخت و این مولفه ها هم اکنون برای ما روشن است و فکر می کنیم بتوانیم پاسخ خوبی به انتظار مردم برای انتخاب شهردار بدهیم.

وی افزود: در حال حاضر با توجه قضاوت و برآیند نظرات در این مدت، امیدوارم در جلسه فردا شهردار را قطعا انتخاب کنیم و دیگر مساله سرپرست شهرداری مطرح نباشد.

آباد در مورد تحولات معنا دار در مواضع برخی از اعضای شورای شهر گفت:اگر بخواهیم با ملاک اخلاق و تقوا انتخابی انجام دهیم، مدیریت فعلی شهر کاملا منطبق با این مولفه ها و ملاک ها است، آقای قالیباف از توانمندی و قدرت؛ انضباط مالی، تعامل با نخبگان و...برخوردار است.

یک جریان سیاسی ، فقط با قالیباف مخالفت دارد و هیچ گزینه جایگزینی برای قالیباف معرفی نمی کند، در صورتی که آنها باید مصادیق مورد نظرشان را اعلام کنند و برنامه های خود را برای اداره کلان شهر تهران صریحا بگویند

وی افزود: تعامل شهردار با سازمانهای دولتی یک تعامل دوطرفه است و همانطور که شهردار باید با دولت تعامل داشته باشد، دولت هم باید با شهردار تعامل داشته باشد و از دخالت بی مورد در امور بپرهیزد.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سئوال که آیا نامزد شدن چند تن از اعضای شورای شهر برای تصدی شهرداری تهرانت صحت دارد ، گفت:هرکس حق دارد خود را عرضه کند و توانمندی های خویش را نشان دهد؛ ولی این مساله در بحث های علنی اتفاق نیفتاده است و صرفا در حد شنیده ها و شایعات است.

آباد تصریح کرد: یک جریان سیاسی ، فقط با قالیباف مخالفت دارد و هیچ گزینه جایگزینی برای قالیباف معرفی نمی کند، در صورتی که آنها باید مصادیق مورد نظرشان را اعلام کنند و برنامه های خود را برای اداره کلان شهر تهران صریحا بگویند.