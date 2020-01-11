ضرورت انسجام در فرآیند تربیت کودکان و نوجوانان در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی در نشست هماندیشی بررسی راههای تقویت تربیت دینی کودکان و نوجوانان در خانواده که همزمان با چهارمین روز از دوازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب برگزار شد، تأکید کرد: تربیت دینی یکی از ضرورتهای مهم در دین اسلام به شمار میرود.
وی بابیان اینکه خانوادهها به مسائل مالی فرزندان خود توجه دارند، خاطرنشان کرد: بر اساس روایات و احادیث، پیامبر اکرم (ص) از تربیت دینی فرزندان گلایه داشتند که اهمیت موضوع را میرساند.
آیتالله شعبانی، تصریح کرد: این نوع از تربیت وجوه مختلفی دارد و باید موانع تربیت کودکان و نوجوانان را بشناسیم زیرا برای بسیاری از خانوادهها تربیت مهم است؛ اما نمیدانند چگونه باید عمل کنند.
وی افزود: تربیت کودکان فضای پیچیدهای پیداکرده است؛ بنابراین باید تربیت خوب فرزندان را موردتوجه قرارداد.
امامجمعه همدان بابیان اینکه تربیت یک فرآیند مستمر است، یادآور شد: ما نیازمند این هستیم که موانع تربیت کودکان و نوجوانان را بشناسیم و انسجام بین تمام عوامل تربیتکننده را رعایت کنیم.
وی ادامه داد: اگر کودک مسائلی را در خانواده بشنود و خلاف آن در سایر فضاها به گوش او برسد، تربیت با مشکل مواجه خواهد شد.
آیتالله شعبانی بابیان اینکه فضای مجازی برای فرزندان رهاشده است، اظهار کرد: در چنین شرایطی نمیتوان چندان به تربیت آنها امیدوار بود و برای صحیح شدن این فرآیند، باید تمام بخشها منسجم باشند.
وی افزود: کودکان در فضای مجازی تربیت میشوند و در یک فرآیند تدریجی به مراحل بالاتر زندگی میرسند.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه همدان بابیان اینکه کتب فراوانی در کشور به چاپ میرسد، خاطرنشان کرد: باید بتوان کتابهایی را در اختیار کودکان قرارداد که تربیتکننده باشند؛ زیرا با خواندن کتاب به اندیشه مؤلفان وارد میشویم و با توجه به این موضوع باید انسجام در انتشار کتب نیز جدی گرفته شود.
وی با تأکید بر اطلاعرسانی درزمینهٔ سواد رسانه، یادآور شد: قرار بر این است که مرکز تخصصی تربیت کودک با همکاری نهادهای مختلف راهاندازی شود و امیدواریم اعتبارات لازم برای تأسیس این مرکز اختصاص پیدا کند.
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