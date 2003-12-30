حسين پاكدل : " تئاتر ايران " با بحران بازيگر مواجه است

به گزارش خبرنگارهنري" مهر" جلسه مطبوعاتي شوراي بازبيني بيست ودومين جشنواره بين المللي تئاترفجرروز گذشته با حضوراعضاي شوراو خبرنگاران برگزار شد.

اين جلسه با قرائت فاتحه براي شادي روح قربانيان زلزله بم آغازشد ، سپس بهزاد فراهاني يکي ازاعضاي شوراي بازبيني با بيان اينکه انتخاب 80 اثر از بين 140 نمايش کارمشکلي بود، گفت: با توجه به اين که گروه هاي نمايشي به سختي تمرين مي کنند و با مشکل مکان و عدم امکانات مواجه هستند ، براي شوراي بازبيني رد کردن آثار، با دشواري توام بود اما به هر حال جشنواره يک مسابقه است.



وي افزود : آنچه دراين 10روز بازبيني برايم شوق انگيز بود، رشد درام نويسي ايران دردوبخش مفاهيم و تکنيک است . آثارزيبايي ازنظر تاريخي ، انسان گرايي و نوگرايي در بخش مفاهيم توليد شده ودر بخش تکنيک نيزآثارپرازنوسازي و زيبايي شناسي است .

فراهاني گفت : جنبش تئاتري ايران ، پس از25 سال به جاي خوبي رسيده است ، اميدوارم اين جنبش ، زخمي را که در تئاتر اين مملکت مانند اقتصاد و کمبود بودجه وجود دارد ، التيام بخشد.

حسين پاکدل يکي ديگر ازبازبينان فجرگفت : امسال سياستگذاري جشنواره به نوعي بود که سعي کرديم درمرحله بازخواني با دقت بيشتري عمل کنيم و آثار کمتري را نسبت به سال گذشته بپذيريم ، زيرا بيشترنمايش هايي که سالهاي قبل درمرحله بازبيني رد مي شدند ، مشکل ضعف ساختاري درمتن داشتند.

وي با اشاره به اينکه تئاتر ايران با بحران بازيگرمواجه است ، افزود : اين ضعف در بازبيني کاملا مشهود است به طوري که در متن نمايشي مانند " من گرگ نيستم " نوشته " ميلاد اکبر نژاد " ، با آن که متن بسيار قوي بود به دليل آنکه آقاي اقسامي کارگردان آن با مشکل کمبود بازيگرمواجه شده بود، نتوانست درمرحله بازبيني به جشنواره راه يابد.

پاکدل با تقدير از بازيگر جوان اين نمايش " بهار نوحيان " گفت: اين هنرمند جوان بازي بسيارجواني کرد، به طوري که ما 5 نفر اعضاي بازبيني نتوانستيم بازي او را ناديده بگيريم و تصميم گرفتيم به اختيارخودمان دراين مرحله ازاوبه عنوان بهترين بازيگرتقديرکنيم.

پس از سخنان پاکدل ازبهارنوحيان با اهداي سه سکه بهار آزادي از طرف مرکز هنرهاي نمايشي و يک جلد مجموعه آثار چخوف تقدير شد. سپس " حسين مسافر آستانه " مسوول شوراي ارزشيابي مرکز هنرهاي نمايشي و يکي از بازبينان جشنواره تئاتر فجرگفت: درمقايسه اي در باره بازبيني جشنواره تئاتر سالهاي گذشته با اين دوره مي توان گفت که از سه سال پيش به اين طرف ما شاهد رشد چشمگيري درزمينه تئاتر بوده ايم.

وي جديت و پشتکار گروههاي تئاتر را دراين دوره قابل تحسين دانست و افزود: گروه ها دراين دوره به گونه اي تمرين کرده بودند که ازهر نظرکارشان آماده بود و ما تصميم گرفتيم به برخي از گروههاي رد شده براي سال آينده درهرسالني که مهيا بود، اجراي عمومي بدهيم.



"آستانه" با بيان اين که آثاري که انتخاب شده از امتياز کيفيتي بيشتري برخوردار بوده اند، گفت : آثار مشروط نيز معمولا ضعف تکنيکي داشت و کمتر به خاطر محتوا مشروط شده اند که در جلسه کارگردان با هيات بازبيني تذکرات لازم به آنها داده مي شود ودرصورت رفع اين مشکلات ، گروه هاي مشروط نيزمي توانند درجشنواره حضوريابند.

پاکدل در تکميل سخنان آستانه گفت: برخي از نمايش ها فاقد کوچکترين نشانه نمايشي بوده اند و کارگردان با استادي تمام متن درخشان نويسنده را خراب کرده بود.



مجيد جعفري يکي ديگر از بازبينان تئاتر فجر با اشاره به فاصله گرفتن عده اي از هنرمندان و پيشکسوتان تئاتراز اين هنر تصريح کرد: دراين بازبيني فهميدم هنر هيچگاه نمي ميرد و با توجه به آثار نسل جديد که ضامن هنر تئاترهستند، اين هنرزنده خواهد ماند.

وي افزود: با توجه به شوقي که در وجود نسل جوان وجود دارد، بايد بگويم اين نسل از عنصر تجربه بهره کافي ندارد ، به همين دليل آثارآنها با ضعف تکنيکي مواجه است.

وي از شيوه آموزش تئاتردردانشکده هاي هنري انتقاد کرد و گفت: در يک نمايش خوب بايد همه اصول بازيگري رعايت شود تا بتواند امتيازلازم را کسب نمايد.

فراهاني در ادامه سخنان جعفري توضيح داد: شيوه بازبيني ما به اين گونه بود که نگرش خود را در تحليل اثر به کار مي گرفتيم و نظرات ويژه و خاص مطرح مي شد و سپس از درون آن به سنجش کارگرداني توجه مي کرديم و از کارگرداني به بازنگري مي رسيدم. در واقع شيوه ما شيوه اي اغنايي و کالبد شکافانه بود .

شوراي بازبيني تئاتر فجردرباره علت عدم بازبيني نمايش "حرفه اي ها" به کارگرداني بابک محمدي تصريح کرد : يک روز قبل از بازبيني حرفه اي ها ، بازبيني نمايش ها تا ساعت 10 شب به طول انجاميد، بنابراين ما از خانم معصومه تقي پور کارگردان نمايش " روباه و انگور" خواستيم به دليل خستگي گروه، بازبيني کارش را به روز بعد موکول کند. بنابراين صبح روز بعد ساعت 9 به ديدن اين نمايش رفتيم وقرارشد پس ازآن نمايش " حرفه اي ها " بازبيني شود. اجراي نمايش خانم تقي پور حدود دو ساعت به طول انجاميد پس از آن ما براي ديدن " حرفه اي ها" رفتيم که گفتند گروه رفته و آقاي محمدي از وضعيت اداره تئاتر ناراضي است.



در پايان جلسه " اردشير صالح پور" دبير اجرايي جشنواره ، ضمن تشکرازهيات بازخواني و بازبيني جشنواره فجرامسال گفت: يکي از لحظه هاي سخت ودغدغه هاي ما در ستاد جشنواره لحظه اعلام نتايج است ، زيرا مي دانيم گروه ها تلاش فراواني مي کنند تا تئاتري را روي صحنه بياورند، اما متاسفانه به دليل محدود بودن امکانات موجود ، نمي توانيم پذيراي همه آنها باشيم.

