اقدام اسرائیل برای اشغال زمین وقفی مسلمانان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، شیخ محمد حسین مفتی اعظم قدس و سرزمین فلسطین در بیانیه ای با تأکید بر اینکه ساختمان شورای عالی اسلامی از املاک وقفی مسلمانان بوده که رژیم اشغالگر اسرائیل به تخریب آن اقدام کرده ، اظهار داشت: رژیم اشغالگر اسرائیل به ویرانی آثار باستانی مسلمانان پرداخته و قصد دارد آن را به آپارتمانی برای متمولان یهودی خارجی تبدیل کند که با هدف تعرض به حقایق و مقدسات مسلمانان انجام می گیرد.

مفتی اعظم قدس با انتقاد از سرزمینهای وقفی مسلمانان که توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل غصب شده است، گفت: اسرائیل عرصه را بر مردم فلسطین و شهروندان قدس تنگ کرده است تا با مهاجرت فلسطینیان به شهرها و کشورهای دیگر زمینه های لازم برای یهودی سازی شهر قدس به وجود آورد .

وی از همه شهروندان و مؤسسات اسلامی و دیگر مراکز خواست تا به ترمیم خانه ها و ساختمانهای فلسطینیان اقدام کنند تا از این فرصتها به منظور حفاظت از اماکن و منازل خود بهره مند شوند.