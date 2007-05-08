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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۰۶

اقدام اسرائیل برای اشغال زمین وقفی مسلمانان محکوم شد

اقدام اسرائیل برای اشغال زمین وقفی مسلمانان محکوم شد

مفتی اعظم قدس و سرزمین فلسطین تخریب ساختمان شورای عالی اسلامی و اشغال زمین وقفی مسلمانان در شهر قدس نزدیک قبرستان مأمن الله را که نیروهای اشغالگر اسرائیل با هدف یهودی سازی قدس انجام می دهند، به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، شیخ محمد حسین مفتی اعظم قدس و سرزمین فلسطین در بیانیه ای با تأکید بر اینکه ساختمان شورای عالی اسلامی از املاک وقفی مسلمانان بوده که رژیم اشغالگر اسرائیل به تخریب آن اقدام کرده ، اظهار داشت: رژیم اشغالگر اسرائیل به ویرانی آثار باستانی مسلمانان پرداخته و قصد دارد آن را به آپارتمانی برای متمولان یهودی خارجی تبدیل کند که با هدف تعرض به حقایق و مقدسات مسلمانان انجام می گیرد.

مفتی اعظم قدس با انتقاد از سرزمینهای وقفی مسلمانان که توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل غصب شده است، گفت: اسرائیل عرصه را بر مردم فلسطین و شهروندان قدس تنگ کرده است تا با مهاجرت فلسطینیان به شهرها و کشورهای دیگر زمینه های لازم برای یهودی سازی شهر قدس به وجود آورد .

وی از همه شهروندان و مؤسسات اسلامی و دیگر مراکز خواست تا به ترمیم خانه ها و ساختمانهای فلسطینیان اقدام کنند تا از این فرصتها به منظور حفاظت از اماکن و منازل خود بهره مند شوند.

کد مطلب 482234

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