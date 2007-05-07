رئیس رسانه ملی درباره نتایج طرح خرید رایت تصویری رمان‌هایی که قابلیت تبدیل شدن به فیلم را دارند به خبرنگار مهر گفت: "بخشی مستقل برای انجام این کار در سیما فیلم تشکیل شده و مدیر مشخص هم دارد. البته من از آخرین وضعیت این مسئله اطلاع ندارم، اما چند رمان خریداری شده است."

مهندس عزت‌الله ضرغامی درباره میزان نظارت خود بر پروژه‌های سیما فیلم افزود: "تمام فعالیت‌هایی که در حوزه سیما انجام می‌شود تحت نظارت مدیریت عالی سازمان است و در جلسات متعدد گزارش کار خود را ارائه می‌دهند. البته ممکن است در نهایت آن رمان‌هایی که قابلیت تبدیل شدن به فیلم را دارند، کمتر منعکس شده باشد. من در یک فرصت دیگر می توانم آماری در این باره ارائه دهم."

وی درباره قطعی شدن پروژه‌های ماه رمضان هم گفت: "باید اجازه دهید پروژه‌ها قطعی‌تر شوند و بعد نام آنها را اعلام کنیم. تا وقتی بودجه سازمان محدودیت دارد و در واگذاری و تخصیص بودجه مجبوریم از یک روند فرسوده قدیمی اداری استفاده کنیم، نه تنها صدا و سیما، بلکه بسیاری از دستگاههای دیگر که می‌توانند کارهای خوبی انجام دهند، با تاخیر مواجه می‌شوند."

رئیس سازمان صدا و سیما در پایان خاطرنشان کرد: "امسال هم بودجه صدا و سیما با کسری حداقل بیش از 150 میلیارد تومان مواجه است. همیشه علاقمند بودیم بودجه صدا و سیما حتی المقدور تا 80 درصد عمده اش در شش ماه اول داده شود تا برای پروژه ها استفاده کنیم، اما هیچوقت این اتفاق نمی افتد. بنابراین آخر سال که بودجه می‌آید، برای اول سال آینده استفاده می شود."