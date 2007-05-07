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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۵:۱۹

اولین سری اسکناس‌های 500 و 1000 تومانی از اول خرداد اعتبار ندارد

بانک مرکزی اعلام کرد اولین سری اسکناس‌های 500 و 1000 تومانی از اول خرداد ماه سال جاری اعتبار ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با توجه به اینکه مهلت تعویض اولین سری اسکناس‌های 5000 (پنج هزار) و 10000 (ده هزار) ریالی جمهوری اسلامی ایران موسوم به اسکناس‌های بارگاهی (تصویر بارگاه امام رضا علیه‌السلام در روی هر دو نوع اسکناس و تصویر پالایشگاه تهران در پشت اسکناس 5000 ریالی و تصویر مجلس شورای ملی در پشت اسکناس 10000 ریالی) در تاریخ 31/2/1386 به پایان می‌رسد؛ لذا بدینوسیله به اطلاع دارندگان اسکناس‌های مذکور می‌رساند که تا تاریخ یاد شده می‌توانند نسبت به تعویض آنها فقط از طریق مراجعه مستقیم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

بدیهی است به دنبال اطلاعیه‌های قبلی و اطلاعیه‌ حاضر از اول خرداد ماه سالجاری این اسکناس‌ها رواج قانونی خود را از دست داده و فاقد ارزش می‌باشند و این بانک تعهدی در قبال آنها نخواهد داشت.

کد مطلب 482241

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