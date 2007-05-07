راهبرد جدید ایران متوازن ساختن کمی و کیفی مراودات اقتصادی با اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی با ارزیابی فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور اظهار داشت: تحولات اقتصادی جدید در چشم انداز همکاریهای دو کشور پتانسیل های منسبی برای سرمایه گذاران و صاحبان صنایع و تجار دو کشور برای مشارکت متنوع تر در پروژه های مختلف فراهم ساخته است.

متکی با ارائه آمارهایی از مزایا و توانایی های مختلف بخش های انرژی، نفت و گاز، پتروشیمی ، صنعت و معدن، امور بانکی، کشاورزی، مواصلات و غیره اظهار داشت: مزیت های موجود در زمینه تامین مالی، تضمین های موسسات معتبر بانکی و معافیت های مالیاتی، مشارکت در عرصه های متنوع را برای شرکت های مختلف سوئدی جذاب نموده است.

وزیر امورخارجه کشورمان با تشریح ویژگی ها وتسهیلات متعدد بانکی و فضای مناسب برای ایجاد بانکهای خصوصی و برنامه های پیش بینی شده برای فعال شدن صنعت توریسم در ایران گفت: امکانات و زمینه های موجود در این بخش برای شرکت های بانکی و سرمایه گذاران خارجی در پرتو تسهیلات اصل 44 فرصت های بی بدیلی را فراروی تجار و سرمایه گذاران خارجی قرار داده است.

وی سپس با تشریح ویژگی های اصل 44 و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مختلف برای گسترش همکاری های اقتصادی و صنعتی اظهار داشت: تقویت مراودات میان صاحبان صنایع و سرمایه گذاران، برگزاری نشست های کاری بین صاحبان شرکت های صنعتی و سرمایه گذاری، فراهم ساختن شرایط برای برگزاری هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور و ایجاد کار گروههای کارشناسی می تواند به شناسایی بهتر و طراحی و سازمان دهی زمینه های جدید همکاری کمک نماید.

وزیر امورخارجه کشورمان با تبیین ظرفیت های جدید و خط مشی دولت تصریح کرد: راهبرد جدید جمهوری اسلامی ایران متوازن ساختن کمی و کیفی مراودات و مناسبت های اقتصادی و ظرفیت سازی های نوین با تمامی کشورهای اروپا به ویژه نوردیک می باشد.

رئیس و اعضای شورای بین الملل صنایع سوئد نیز در این نشست با تشکر از مهمان نوازی طرف ایرانی در سفر اخیر اعضای این شورا به کشورمان جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مراودات اقتصادی سوئد را بسیار مهم دانست و زمینه های همکاری ها را در عرصه های صنایع ، معادن، پروژه های زیر بنایی، ارتباطات ، فناوری پتروشیمی را مناسب ارزیابی و ابراز امیدواری کردند از طریق افزایش رایزنی ها و مراودات فیمابین صاحبان و بازرگانان دو کشور بتوان ظرفیت سازی مورد نظر را محقق ساخت.

در این نشست تعداد زیادی از شرکت های مشهور و صاحب نام سوئد از جمله اسکانیا، ساب، اطلس کوپکو، لوندین ماینینگ، اکتاگون و نمایندگان بانکها، شورای ضمانت صادرات، شورای تجارت، بورس استکهلم و دیگرشرکت ها و افراد ذیربط حضور داشتند.